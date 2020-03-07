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  • Оператор ГТС хоче посіяти паніку своїми погрозами відключити від газу, - Київгаз
07 березня 2020, субота, 17:00 8
Економіка 2020-03-07T18:00:01+02:00
Українські Новини
Оператор ГТС хоче посіяти паніку своїми погрозами відключити від газу, - Київгаз

Оператор ГТС хоче посіяти паніку своїми погрозами відключити від газу, - Київгаз

Ярина Вацяк
Газ. Фото: mk.104.ua
Газ. Фото: mk.104.ua

Газорозподільна компанія "Київгаз" вважає, що державне підприємство "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" розповсюдило заяву про погрозу припинення поставок газу споживачам столиці з метою тиску на суд і створення паніки серед споживачів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Київгазу", передають Українські Новини.

"Єдина мета заяви про можливість зриву газопостачання в столиці України, яку було поширено з боку ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", - це тиск на суд і створення паніки серед споживачів", - заявив "Київгаз".

Згідно з повідомленням, більш ніж два місяці "Київгаз" і "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" перебувають у процесі укладання договору в повній відповідності з положеннями Цивільного та Господарського кодексів України.

"Київгаз" повідомляє, що компанія звертала увагу Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) на те, що розроблений ними типовий договір не враховує пропорції і специфіку споживачів газу в столиці, проте, не знайшовши розуміння у чиновників, "Київгаз" вирішив звернутися в господарський суд для захисту прав киян.

Водночас компанія повідомляє, що у повній мірі виконує обов'язки як перед споживачами, так і перед партнерами.

Згідно з повідомленням "Київгазу" відсутність типового договору між "Київгазом" та "Оператором ГТС України" жодним чином не позбавляє киян можливості отримувати природний газ.

"Київгаз" розцінює підведення "Оператора ГТС України" як порушення професійної етики.

Як повідомляли Українські Новини, раніше "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" заявив про намір припинити постачання газу газорозподільної компанії "Київгаз" через проблеми при укладенні договору на транспортування газу.

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