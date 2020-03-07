Україна має відновити подачу води в Крим, - Бойко

Крим - це Україна, і уряд має відновити туди водопостачання.

Про це співголова Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко заявив журналістам, коментуючи слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про відновлення подачі води в Крим, повідомляє прес-служба партії.

"Я підтримую прем’єр-міністра в цьому. У Криму живуть громадяни України. Потрібно, щоб ми їм допомагали", - сказав Юрій Бойко.

Він зазначив, що коли попередня влада припинила постачання води та електроенергії на півострів, то це викликало велике обурення кримчан.

"Якщо ми хочемо повернути Крим, то повинні їх підтримувати, а не робити так, щоб вони відчували себе непотрібними Україні. Тому я повністю підтримую необхідність подачі води, налагодження зв’язків. Не треба цуратися Криму", - підкреслив співголова фракції опозиціонерів.

Зазначається, обмеження доступу людей до прісної води є прямим порушенням міжнародного права. У першу чергу, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, прийнятого резолюцією 2200 А (XXI) Генеральної Асамблеї від 16.12.1966 року (ст 11. і 12). А також Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (18.12.1979), Конвенції ООН про права дитини, (20.11. 1989), Рекомендаціям Ради Європи для держав-членів за Європейською хартією водних ресурсів (Rec (2001) 14 17.10. 2001). Згідно з висновками Комітету з економічних, соціальних і культурних прав ООН (зауваження загального порядку №15 "Право на воду", 2002 року), право на воду визначено як право кожного на достатню, безпечну, прийнятну, а також фізично й економічно доступну воду для особистих і побутових потреб.