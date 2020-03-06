Міністр інфраструктури України Владислав Криклій пообіцяв підтримку українським вагонобудівникам.

Про це він заявив, виступаючи перед колективом "Крюківського вагонобудівного заводу".

"За планом мінімум ми говоримо про два-три дизельні поїзди (держзамовлення) в цьому році, ми говоримо про замовлення пасажирських вагонів додатково, - сказав міністр. - До 100 пасажирських вагонів".

За словами Криклія, зараз на наглядовій раді "Укрзалізниці" фіналізується фінансовий план. Точні цифри будуть закладені там. "Ми готуємо додаткові заходи, щоб в "Укрзалізниці" з'явився додатковий ресурс, щоб можна було більше завантажувати наші найбільші машинобудівні компанії", - підкреслив глава інфраструктурного відомства.

Крім того, вважає Криклій, відкриття приватної тяги, коли компанії зможуть використовувати власні локомотиви, також дозволить збільшити кількість замовлень за рахунок приватного сектора. Держзамовлення ж повинно дати "Крюківському вагонобудівному заводу" поштовх, який дозволить вийти зі своєю продукцією на зовнішні ринки, за межі країни.

"Пане Президент, розраховую, що в бюджеті з тієї суми, яку ми отримуємо в якості компенсації від "Газпрому", буде передбачено й на машинобудування, вперше за всю історію країни", - сказав міністр інфраструктури.

"Колишнє керівництво "Укрзалізниці" не знаходило спільну мову з найбільшим стратегічним партнером. Проблеми, які піднімалися, не вирішувалися на загальному майданчику. Навпаки, велися дискусії через суди, через АМКУ, і більш того, навіть з'являлися листи-скарги з метою дискредитації якості заводу - сказав міністр. - Міністерство створює діючу робочу групу, в першу чергу для роботи з "Крюківським вагонобудівним заводом", але ми очікуємо, що до складу її увійдуть усі учасники ринку. Щоб всі питання вирішувалися в робочому порядку, щоб ми були союзниками та партнерами".

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив, що вимагає від "Укрзалізниці" запропонувати адекватне рішення про відновлення роботи раніше закритих малодіяльних станцій, де проходить близько двох вагонів на добу. Закриття значно збільшило витрати на логістику для бізнесу, зокрема, аграрного.