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  • Харківський аеропорт Ярославського в лютому збільшив міжнародний пасажирський трафік більш ніж на дві третини
06 березня 2020, пʼятниця, 16:13 166
Транспорт 2020-03-06T16:45:02+02:00
Українські Новини
Харківський аеропорт Ярославського в лютому збільшив міжнародний пасажирський трафік більш ніж на дві третини

Харківський аеропорт Ярославського в лютому збільшив міжнародний пасажирський трафік більш ніж на дві третини

Петро Стуженко
DCH Group, Міжнародний аеропорт
Міжнародний аеропорт
Міжнародний аеропорт "Харків". Фото: hrk.aero

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, збільшив міжнародний пасажирський трафік за підсумками лютого 2020 року на 68% в порівнянні з показниками лютого 2019 року. У той же час загальний пасажиропотік на внутрішніх та міжнародних рейсах за цей же період зріс на 57%.

"Послугами міжнародного аеропорту "Харків" в лютому 2020 року скористалися 103,4 тис. осіб. Це на 57% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли пасажиропотік склав 65,8 тис. осіб. З них міжнародними перельотами скористалися 86,3 тис. пасажирів, а внутрішніми - 17,1 тис.", - повідомила компанія-оператор харківського аеропорту New Systems AM, що входить до групи DCH Ярославського.

Кількість обслужених міжнародним аеропортом "Харків" вильотів зросла за підсумками лютого 2020 року до 421 на внутрішніх і міжнародних маршрутах - це на 29% більше, ніж за підсумками лютого 2019 року. Найбільш динамічно аеропорт нарощує обслуговування міжнародних перельотів: пасажиропотік на зарубіжних повідомленнях виріс на 68%, а число вильотів авіалайнерів з Харкова за кордон збільшилася на 51%.

Як відзначили в прес-службі аеропорту Ярославського, найпопулярнішими напрямками серед пасажирів з Харкова в лютому були Шарм-ель-Шейх, Стамбул, Київ, Краків, Варшава, Відень, Гданськ, Катовіце, Познань і Вроцлав. А за перші два місяці 2020 року послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися 215 тис. мандрівників - це на 56% більше, ніж в січні-лютому 2019 року.

Така висока динаміка приросту показників дозволила міжнародному аеропорту "Харків" Олександра Ярославського 2 роки поспіль займати місця в ТОП-5 рейтингу найбільш швидкозростаючих повітряних гаваней Європи, який складає Європейське відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe). За підсумками 2019 року міжнародний аеропорт "Харків" обслужив понад 1,3 млн пасажирів на внутрішніх і міжнародних сполученнях.

Компанія-оператор харківського аеропорту New Systems AM прогнозує подальший інтенсивний ріст пасажирського трафіку і в березні в зв'язку з відкриттям нових та відновленням ряду міжнародних авіарейсів.

"29 березня нові рейси відкривають відразу 2 авіакомпанії: Ryanair запускає рейси до Варшави (Модлін), SkyUp Airlines - рейси в Тель-Авів. 30 березня авіакомпанія Wizz Air відкриває рейси в Будапешт, а вдень не пізніше 31 березня лоукост-авіаперевізник SkyUp Airlines відновлює прямі перельоти в Париж", - нагадала прес-служба аеропорту в своєму повідомленні.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України та харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського - він виступив генеральним інвестором підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення в місті Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала відповідну суму в реконструкцію аеродрому, що належить їй.

Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Олександр Ярославський, власник і засновник групи DCH, яка має успішний досвід створення і розвитку аеропорту в Харкові, має намір повторити цей успіх: навесні 2020 року DCH анонсувала початок робіт з будівництва нового аеровокзального комплексу міжнародного рівня в місті Дніпро.

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