Харківський аеропорт Ярославського в лютому збільшив міжнародний пасажирський трафік більш ніж на дві третини

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, збільшив міжнародний пасажирський трафік за підсумками лютого 2020 року на 68% в порівнянні з показниками лютого 2019 року. У той же час загальний пасажиропотік на внутрішніх та міжнародних рейсах за цей же період зріс на 57%. "Послугами міжнародного аеропорту "Харків" в лютому 2020 року скористалися 103,4 тис. осіб. Це на 57% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли пасажиропотік склав 65,8 тис. осіб. З них міжнародними перельотами скористалися 86,3 тис. пасажирів, а внутрішніми - 17,1 тис.", - повідомила компанія-оператор харківського аеропорту New Systems AM, що входить до групи DCH Ярославського. Кількість обслужених міжнародним аеропортом "Харків" вильотів зросла за підсумками лютого 2020 року до 421 на внутрішніх і міжнародних маршрутах - це на 29% більше, ніж за підсумками лютого 2019 року. Найбільш динамічно аеропорт нарощує обслуговування міжнародних перельотів: пасажиропотік на зарубіжних повідомленнях виріс на 68%, а число вильотів авіалайнерів з Харкова за кордон збільшилася на 51%. Як відзначили в прес-службі аеропорту Ярославського, найпопулярнішими напрямками серед пасажирів з Харкова в лютому були Шарм-ель-Шейх, Стамбул, Київ, Краків, Варшава, Відень, Гданськ, Катовіце, Познань і Вроцлав. А за перші два місяці 2020 року послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися 215 тис. мандрівників - це на 56% більше, ніж в січні-лютому 2019 року. Така висока динаміка приросту показників дозволила міжнародному аеропорту "Харків" Олександра Ярославського 2 роки поспіль займати місця в ТОП-5 рейтингу найбільш швидкозростаючих повітряних гаваней Європи, який складає Європейське відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe). За підсумками 2019 року міжнародний аеропорт "Харків" обслужив понад 1,3 млн пасажирів на внутрішніх і міжнародних сполученнях. Компанія-оператор харківського аеропорту New Systems AM прогнозує подальший інтенсивний ріст пасажирського трафіку і в березні в зв'язку з відкриттям нових та відновленням ряду міжнародних авіарейсів. "29 березня нові рейси відкривають відразу 2 авіакомпанії: Ryanair запускає рейси до Варшави (Модлін), SkyUp Airlines - рейси в Тель-Авів. 30 березня авіакомпанія Wizz Air відкриває рейси в Будапешт, а вдень не пізніше 31 березня лоукост-авіаперевізник SkyUp Airlines відновлює прямі перельоти в Париж", - нагадала прес-служба аеропорту в своєму повідомленні. Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України та харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського - він виступив генеральним інвестором підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення в місті Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала відповідну суму в реконструкцію аеродрому, що належить їй. Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу. Олександр Ярославський, власник і засновник групи DCH, яка має успішний досвід створення і розвитку аеропорту в Харкові, має намір повторити цей успіх: навесні 2020 року DCH анонсувала початок робіт з будівництва нового аеровокзального комплексу міжнародного рівня в місті Дніпро.