підписатися на розсилку
24.45 24.82
27.1 27.78
˟
06 березня 2020, пʼятниця, 13:59 2 Інфографіка
Суспільство 2020-03-06T21:15:04+02:00
Українські Новини
Тимошенко і Королевська - найперспективніші жінки в політиці, - опитування

Тимошенко і Королевська - найперспективніші жінки в політиці, - опитування

Ірина Дорофейчук
Рейтинг, Соціологічне опитування, Тимошенко Юлія, Соціологія, Королевска Наталія
Соціологічний опитування. Фото:
Соціологічний опитування. Фото: "Рейтинг"

Захід і Центр України підтримують Тимошенко, а для Півдня і Сходу країни безумовним лідером є Королевська - там більше довіряють їй. Відповідні результати дослідження оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг".

Юлію Тимошенко знають 97% опитаних, а Наталію Королевську - 76% громадян України. Впізнаваність інших жінок-політиків - менше 70%.

Як свідчать результати опитування, проведеного групою "Рейтинг" наприкінці лютого, у Тимошенко і Королевської також найвищий рейтинг довіри серед українців.

У Юлії Тимошенко - 28%, Наталії Королевській довіряють 20% громадян нашої країни. При цьому у Тимошенко найкращі показники довіри в Центральній Україні - 31%. А Королевська -  безумовний лідер довіри на Сході - 30% і на Півдні України - 28%.

Більше новин про: Рейтинг Соціологічне опитування Тимошенко Юлія Соціологія Королевска Наталія

39% опитаних "Рейтингом" вважають, що в політиці д...
Верховна рада втрачає довіру громадян швидше Кабмі...
Нехай повертаються в свої 95-і квартали: Тимошенко...
Українці довіряють Бойку більше, ніж Гончаруку, - ...
Нардеп Волошин повністю здоровий, але готовий відправитися на двотижневий карантин
Київ вирішив обмежити проведення заходів через коронавірус
Новини
Адвокати Порошенка маніпулювали інформацією про закриття справи стосовно придбання "Прямого" 20:50
Продаж "Промінвестбанку" не суперечив чинному законодавству, — Мін'юст 20:22
У Чернівцях жінку за поширення неправдивих чуток про коронавірус притягнули до відповідальності 19:52
Зеленський поставив Путіну дедлайн для завершення війни на Донбасі 19:47
У Волинській області виявили контрафактних сигарет на 15 млн гривень 19:25
більше новин
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
Коронавірус в Італії поширюється активніше, ніж у Китаї і Південній Кореї. Дані на 6 березня 09:40
Аваков задекларував більше мільйона гривень зарплати в МВС за минулий рік 11:29
Гетманцева звинуватили в сексизмі: глава фінансового комітету проти призначення "баби" заступником міністра 18:44
Не існує ніяких доказів зловживань при застосуванні формули "Роттердам+", – експерт Центру Разумкова 14:43
більше новин
14 березня в День добровольця ветерани підуть до Російського посольства 16:01
Коронавірус в Італії поширюється активніше, ніж у Китаї і Південній Кореї. Дані на 6 березня 09:40
Щеплені від кору люди майже не хворіють на коронавірус, - Данилов 14:31
В. о генпрокурора став Чумак 10:48
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
більше новин
В. о генпрокурора став Чумак
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok