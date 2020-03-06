Тимошенко і Королевська - найперспективніші жінки в політиці, - опитування

Захід і Центр України підтримують Тимошенко, а для Півдня і Сходу країни безумовним лідером є Королевська - там більше довіряють їй. Відповідні результати дослідження оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг".

Юлію Тимошенко знають 97% опитаних, а Наталію Королевську - 76% громадян України. Впізнаваність інших жінок-політиків - менше 70%.

Як свідчать результати опитування, проведеного групою "Рейтинг" наприкінці лютого, у Тимошенко і Королевської також найвищий рейтинг довіри серед українців.

У Юлії Тимошенко - 28%, Наталії Королевській довіряють 20% громадян нашої країни. При цьому у Тимошенко найкращі показники довіри в Центральній Україні - 31%. А Королевська - безумовний лідер довіри на Сході - 30% і на Півдні України - 28%.