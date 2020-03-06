Рішення ЄС про продовження санкцій відносно Олександра Януковича суперечить рішенням Європейського суду про їх скасування, – Кірасир

Рішення Ради Європейського Союзу про продовження санкцій відносно сина колишнього Президента України Олександра Януковича не має під собою реальних підстав, а є політично вмотивованим.

Про це заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Юрій Кірасир, прес-секретар Олександра Януковича.

Дане рішення суперечить й виглядає абсурдним на тлі рішень Європейського суду, який визнав введені санкції щодо Олександра Януковича незаконними та безпідставними, і постановив скасувати їх.

2014 року Генеральною прокуратурою України було наспіх сфабрикована кримінальна справа про нібито ухилення від сплати податків компанією "Артемівськ Вайнері", міноритарним опосередкованим акціонером якої є Олександр Янукович. Про безперспективність цієї справи говорить той факт, що за 6 років не були допитані ані мажоритарні акціонери, ані генеральний директор підприємства, ані головний бухгалтер, які підтвердили б брехливість звинувачень. У цьому кримінальному провадженні відсутня навіть сама подія злочину, про що достовірно відомо всім учасникам цієї фальсифікації, включаючи керівництво колишньої Генеральної прокуратури України та нинішнього Офісу Генерального прокурора. Метою фабрикації цієї кримінальної справи владою України був привід для введення Європейським Союзом санкцій проти Олександра Януковича, щоб, використовуючи їх, рейдерським шляхом захопити активи Олександра Януковича та повністю знищити його бізнес в Україні.

Підтвердженням відсутності в українських правоохоронних органів будь-яких обґрунтованих звинувачень і доказів протизаконних дій Олександра Януковича є те, що в 2015 році Інтерпол виключив Олександра Януковича зі списку розшукуваних осіб у зв'язку з політичним характером його переслідування в Україні та видалив всю інформацію про нього зі своєї бази даних.

Також необхідно підкреслити, що на сьогодні жодна країна світу не підтвердила факт арешту будь-яких особистих грошових коштів Олександра Януковича, крім абсолютно прозорих рахунків європейських компаній, що належать йому.

Олександр Янукович продовжить оскаржувати законність введення санкцій відносно нього в Суді Справедливості ЄС та боротися за своє чесне ім'я.