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06 березня 2020, пʼятниця, 13:39 358
Економіка 2020-03-06T21:15:05+02:00
Українські Новини
АМКУ має дозволити "Метінвесту" концентрацію шахтоуправління "Покровське", - експерт

АМКУ має дозволити "Метінвесту" концентрацію шахтоуправління "Покровське", - експерт

Тетяна Зотова
Шахта, АМКУ, Вугілля, Метінвест, Шахтоуправління
Шахтоуправління
Шахтоуправління "Покровське". Фото: офіційний сайт підприємства

Концентрація шахтоуправління "Покровське" "Метінвестом" дозволить підвищити видобуток дефіцитного в Україні коксівного вугілля і розвивати металургію, держава повинна стимулювати внутрішнього інвестора. Про це політолог Кирило Сазонов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує портал delo.ua.

"Безумовно, держава має всіляко вітати інвесторів, особливо внутрішніх. Шахтоуправління "Покровське" - не просто шахта, воно видобуває коксівне вугілля для металургії. Коксівного вугілля в нашій країні постійно не вистачає, у нас його дефіцит. Це дуже важливе шахтоуправління з коксівним вугіллям, дуже важливе для української промисловості, для українських ланцюжків", - пояснив Сазонов.

Він нагадав, що після того, як "Метінвест" 2018 року викупив 24,9% акцій ШУ "Покровське", підприємство зі збиткового стало прибутковим, і зараз компанія готова викупити контрольний пакет шахтоуправління і інвестувати значні кошти в його розвиток. Експерт вважає, що Антимонопольний комітет має дати "Метінвесту" таку можливість.

"Є дуже хороший потенціал у нього (ШУ" Покровське "- Delo.ua) для розвитку, і є інвестор, який хоче в нього вкладатися. Дуже важливий момент, щоб Антимонопольний комітет в даному випадку як можна швидше дав цю можливість, щоб дав можливість сконцентрувати акції (контрольний пакет - Ред)", - сказав Сазонов.

На його думку, Україні важливо розвивати національну промисловість і стимулювати внутрішнього інвестора.

"Ми ніколи не станемо заможною країною, якщо будемо сировинним придатком або аграрною наддержавою, як люблять говорити. Саме промисловість, саме переробка, саме продукти з високою доданою вартістю можуть зробити Україну багатою і успішною в більш-менш осяжній перспективі. І дуже логічно не шукати на Заході за допомогою, припустимо, нянь або міжнародних форумів якихось інвесторів, а стимулювати саме українських інвесторів, внутрішнього інвестора, вкладати саме в виробництво. Тобто, розвивати видобуток коксівного вугілля, металургію", - підкреслив Сазонов.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що "Метінвест" готовий інвестувати 4 млрд грн в розвиток ШУ "Покровське" після придбання контрольного пакета акцій компанії. І відзначали, що після того як "Метінвест" 2018 увійшов до складу акціонерів ШУ "Покровське", викупивши 24,9% його акцій, підприємство зі збиткового стало прибутковим - 2019 рік воно закінчило з чистим прибутком в 925 млн грн, тоді як 2018 був чистий збиток 988 млн грн.

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