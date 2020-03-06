11.03.20 12:00 Круглий стіл: "Повна блокада Донбасу і Криму, в чому різниця для української влади між Кримом і Донбасом?"

11 березня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Повна блокада Донбасу і Криму, в чому різниця для української влади між Кримом і Донбасом?". Організатор: "Громадський рух учасників АТО і громадян з тимчасово окупованої території". Модератор: Микола Греков. Спікери: Костянтин Ільченко, екс-керівник військово-цивільної адміністрації м. Золоте; Різаєва Гайде, волонтер, екс-полонена, екс-начальник аналітичного відділу Господарського суду АРК; Макар Іван, доброволець батальйону "Айдар", голова ГО "Ветеранська взаємодопомога", народний депутат України І-го скликання, юрист АМУ з 2007-2015 р.р.; Яранцев Євген, офіцер ЗСУ, кримчанин, доброволець батальйону "Айдар"; Шилов Володимир, командир добровольчої роти "Донецьк" в складі батальйону "Дніпро-1". Всіх бажаючих взяти участь у заході прохання звертатись до Миколи Грекова за тел.: (066) 161 85 84 Акредитація журналістів: : (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.