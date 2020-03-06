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  • 11.03.20 12:00 Круглий стіл: "Повна блокада Донбасу і Криму, в чому різниця для української влади між Кримом і Донбасом?"
06 березня 2020, пʼятниця, 13:11 7
Прес-центр 2020-03-06T14:00:02+02:00
Українські Новини
11.03.20 12:00 Круглий стіл: "Повна блокада Донбасу і Криму, в чому різниця для української влади між Кримом і

11.03.20 12:00 Круглий стіл: "Повна блокада Донбасу і Криму, в чому різниця для української влади між Кримом і Донбасом?"

Алина Заика

11 березня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Повна блокада Донбасу і Криму, в чому різниця для української влади між Кримом і Донбасом?".

Організатор: "Громадський рух учасників АТО і громадян з тимчасово окупованої території".

Модератор: Микола Греков.

Спікери:

  • Костянтин Ільченко, екс-керівник військово-цивільної адміністрації м. Золоте;
  • Різаєва Гайде, волонтер, екс-полонена, екс-начальник аналітичного відділу Господарського суду АРК;
  • Макар Іван, доброволець батальйону "Айдар", голова ГО "Ветеранська взаємодопомога", народний депутат України І-го скликання, юрист АМУ з 2007-2015 р.р.;
  • Яранцев Євген, офіцер ЗСУ, кримчанин, доброволець батальйону "Айдар";
  • Шилов Володимир, командир добровольчої роти "Донецьк" в складі батальйону "Дніпро-1".

Всіх бажаючих взяти участь у заході прохання звертатись до Миколи Грекова за тел.: (066) 161 85 84

Акредитація журналістів: : (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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