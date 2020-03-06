IT-директора "Дарниці" визнано кращим в Україні в номінації BEST CIO 2019

Андрій Романенко, IT-директор фармацевтичної компанії "Дарниця", виграв у номінації BEST CIO 2019 Україна серед фармацевтичних компаній.

Як повідомили в компанії, Андрій Романенко має 20-річний досвід роботи в сфері управління інформаційними технологіями, бізнес-процесами та проектами по трансформації бізнесу в мультинаціональних та українських компаніях.

"Повна діджиталізація всіх процесів є однією зі стратегічних цілей "Дарниці". І саме Андрій Романенко є лідером проектів цифровий трансформації. Під його керівництвом в компанії побудована гібридна IT-інфраструктура по використанню хмарних технологій, впроваджено електронне реєстраційне досьє лікарських засобів, почалися процеси модернізації аналітичних систем", - розповідає Андрій Обрізан, генеральний директор "Дарниці".

Він також повідомив, що в 2019 році інвестиції в цей напрямок склали понад 1 млн євро. Для реалізації стратегії цифрового розвитку "Дарниця" залучає найкращі українські компанії та співпрацює зі світовими лідерами в галузі цифрових рішень - Infopulse, Microsoft, SAP, Open Text і Stratesys.

Раніше компанія Infopulse оголосила, що отримала перемогу в номінації "Партнер року 2019 Microsoft в Україні" за проект міграції SAP на платформі Microsoft Azure для фармкомпанії "Дарниця".

Організатором проекту BEST CIO виступає видання "Компьютерное Обозрение". Мета конкурсу - виявляти найбільш професійних управлінців і CIO лідерів українських компаній в різних галузях. Кращих менеджерів у сфері IT визначають експерти на основі аналізу досягнень кандидатів.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%. Бенефіціари "Дарниці" - родина Загорій.

У 2019 "Дарниця" провела ребрендинг і оновила дизайн упаковки безрецептурних лікарських засобів. Зміни відображають нові стратегічні цілі компанії, серед яких - діджиталізація, лідерство в складних генеричних препаратах і створення міжнародного фармацевтичного бренду.