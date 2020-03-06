Глава НАБУ змушений затягувати справу "Роттердам+", щоб уникнути відповідальності, - ексглава НКРЕКП

Директор НАБУ Артем Ситник навмисно затягує розслідування справи "Роттердам+" через хисткість доказової бази і намагається уникнути відповідальності. Про це написав ексглава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.

"Зараз НАБУ/САП, усвідомлюючи хисткість "доказової бази, уникаючи розгляду по суті своїх фальсифікацій в суді і працюючи в режимі "підозра=доведена вина=PR зірочки", може нам запропонувати продовження затягування з паралельним ситуативним піаром... Затягування безпосередньо викликане хлипкістю "доказової бази", численними порушення при проведенні "розслідування", незважаючи на очевидне перевищення розумних строків розслідування як з юридичної сторони, так і здорового глузду", - написав Вовк.

На його думку, відсутність результатів чотирирічного розслідування справи, змушує керівника НАБУ шукати можливості уникнути відповідальності, особливо напередодні його можливої відставки, тому зараз він призначає винних.

"4 рік витрачання коштів і дешевого політичного піару з боку НАБУ очевидно будуть мати "термін придатності". 07 лютого, на останньому брифінгу Ситник, який перш особисто брехав і стверджував замість суду про незаконність Роттердам+, почав перекладати відповідальність - тепер це саме "детективи впевнені" і його, нещасну заблукану овечку, "переконали в залізній доказової бази" і черговій "фінішній прямій", - написав Вовк.

Нагадаємо, раніше глава НАБУ Артем Ситник заявив, що прийнята урядом 28 січня 2020 року формула розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF ("Амстердам +") є схожою з формулою визначення ціни на вугілля "Роттердам +".

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам +") була затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Згідно з нею вугільна складова у тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дію формули "Роттердам +" припинилося.