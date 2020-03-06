У Харкові правоохоронців підозрюють у крадіжці $10 тис. з відділення поліції

В Основ'янському відділі поліції Харкова невідомим чином зникли $10 тис. Слідчі з Держбюро розслідувань підозрюють у крадіжці правоохоронців. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, за інформацією поширеною в одній із соціальних мереж, перевіряють можливу причетність співробітників Основ'янського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області до зникнення $10 тис.", — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що за попередньою інформацією, мешканка Харкова заявила в поліцію, що з її квартири зникли $26 тис. Пізніше з'ясувалося, що гроші забрав батько заявниці. Чоловік стверджує, що після того, як його викликали у відділ поліції, він віддав всю суму поліцейським. Однак заявниці правоохоронці повернули тільки $16 тис., замість $26 тис.

У разі підтвердження злочину, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Миколаївській області грабіжники зупинили Range Rover посеред дороги і вкрали з нього 15 млн грн.