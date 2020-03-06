Знімальну групу "Інтера" кілька годин протримали в облозі люди із сокирами

Інцидент трапився, коли журналісти приїхали до села Мостище Івано-Франківської області, аби підготувати сюжет про незаконний видобуток каменю із унікального Дністровського каньйону, поінформував на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Як він повідомив, в результаті знімальна група національного телеканалу "Інтер" кілька годин пробула в заручниках у місцевих жителів, які відмовлялися випускати авто кореспондентів із села. Вирішити ситуацію вдалося лише після приїзду та втручання поліції, інформує прес-служба Національної спілки журналістів України.

​- Коли їхали на зйомку, були готові, що все пройде не просто - в селі живуть досить специфічні люди, а добуток унікального червоного каменю для багатьох - чи не єдиний засіб до існування. Проте навіть і в найгірших припущеннях не могли собі уявити, що ситуація може так повернутися, - розповідає в коментарі НСЖУ журналіст Жанна Дутчак.

​На підготовку сюжету 4 березня журналісти виїхали разом із інспекторами Івано-Франківського державного рибоохоронного патруля. Відзняли каньйон, записали коментарі, заїхали до села, яке розташоване зовсім поруч біля каньйону, поспілкувалися з місцевими жителями.

​- До нас нормально поставилися, спокійно поговорили і все ніби було добре. А от коли вже зібралися від’їжджати, почали підходити інші люди, у декого помітили в руках сокири. Це все дуже насторожило й налякало, - розповідає Жанна. - Далі нам заявили, що ми із села так просто не поїдемо, адже проводили зйомку незаконно. На те, що нас супроводжувала рибоохоронна інспекція з усіма дозволами й документами на рейд, на наші посвідчення і просто логічні доводи ніхто не зважав.

​Відтак, авто заблокували приблизно об 12.00. Журналісти розповідають, що до фізичної розправи, на щастя, не дійшло, так само агресивно налаштовані люди не намагалися пошкодити чи відібрати знімальну техніку тощо.​

- Але нас не випускали, кидали в наш бік образливі слова, нецензурно висловлювалися і при цьому в руках дехто з чоловіків тримав сокири. Так тривало, аж поки не приїхав патруль поліції, який ми викликали собі на допомогу. Загледівши правоохоронців, чоловіки сховали сокири і дещо притихли, - каже Жанна. - Написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності ми, як знімальна група, а також інспектори, яким так само погрожували і не давали виконувати свою роботу. По 15.00 нас випустили з Мостища. Зараз слідкуємо, як ця справа просуватиметься і розслідуватиметься далі.

У Національній спілці журналістів України переконані, що на кожен факт перешкоджання журналістській діяльності, блокування редакцій ЗМІ чи редакційного автотранспорту, має йти оперативна реакція правоохоронців, а наслідком ставати покарання тих, хто атакує журналістів.

- Тримання журналістів у облозі, фактично, у заручниках - це дикість, - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. - Журналісти не повинні боятися братися за резонансні теми. Але безпечнішою професія журналіста в Україні стане лише тоді, коли випадки перешкоджання професійній діяльності перестануть бути безкарними.