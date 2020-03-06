Знімальну групу "Інтера" кілька годин протримали в облозі люди із сокирами

Інцидент трапився, коли журналісти приїхали до села Мостище Івано-Франківської області, аби підготувати сюжет про незаконний видобуток каменю із унікального Дністровського каньйону, поінформував на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook голова НСЖУ Сергій Томіленко. Як він повідомив, в результаті знімальна група національного телеканалу "Інтер" кілька годин пробула в заручниках у місцевих жителів, які відмовлялися випускати авто кореспондентів із села. Вирішити ситуацію вдалося лише після приїзду та втручання поліції, інформує прес-служба Національної спілки журналістів України. - Коли їхали на зйомку, були готові, що все пройде не просто - в селі живуть досить специфічні люди, а добуток унікального червоного каменю для багатьох - чи не єдиний засіб до існування. Проте навіть і в найгірших припущеннях не могли собі уявити, що ситуація може так повернутися, - розповідає в коментарі НСЖУ журналіст Жанна Дутчак. На підготовку сюжету 4 березня журналісти виїхали разом із інспекторами Івано-Франківського державного рибоохоронного патруля. Відзняли каньйон, записали коментарі, заїхали до села, яке розташоване зовсім поруч біля каньйону, поспілкувалися з місцевими жителями. - До нас нормально поставилися, спокійно поговорили і все ніби було добре. А от коли вже зібралися від’їжджати, почали підходити інші люди, у декого помітили в руках сокири. Це все дуже насторожило й налякало, - розповідає Жанна. - Далі нам заявили, що ми із села так просто не поїдемо, адже проводили зйомку незаконно. На те, що нас супроводжувала рибоохоронна інспекція з усіма дозволами й документами на рейд, на наші посвідчення і просто логічні доводи ніхто не зважав. Відтак, авто заблокували приблизно об 12.00. Журналісти розповідають, що до фізичної розправи, на щастя, не дійшло, так само агресивно налаштовані люди не намагалися пошкодити чи відібрати знімальну техніку тощо. - Але нас не випускали, кидали в наш бік образливі слова, нецензурно висловлювалися і при цьому в руках дехто з чоловіків тримав сокири. Так тривало, аж поки не приїхав патруль поліції, який ми викликали собі на допомогу. Загледівши правоохоронців, чоловіки сховали сокири і дещо притихли, - каже Жанна. - Написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності ми, як знімальна група, а також інспектори, яким так само погрожували і не давали виконувати свою роботу. По 15.00 нас випустили з Мостища. Зараз слідкуємо, як ця справа просуватиметься і розслідуватиметься далі. У Національній спілці журналістів України переконані, що на кожен факт перешкоджання журналістській діяльності, блокування редакцій ЗМІ чи редакційного автотранспорту, має йти оперативна реакція правоохоронців, а наслідком ставати покарання тих, хто атакує журналістів. - Тримання журналістів у облозі, фактично, у заручниках - це дикість, - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. - Журналісти не повинні боятися братися за резонансні теми. Але безпечнішою професія журналіста в Україні стане лише тоді, коли випадки перешкоджання професійній діяльності перестануть бути безкарними.