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06 березня 2020, пʼятниця, 07:30 4
Lifestyle 2020-03-06T08:15:01+02:00
Українські Новини
Здаємо ЗНО на 200 балів. Десять додатків і сайтів для підготовки

Здаємо ЗНО на 200 балів. Десять додатків і сайтів для підготовки

Елена Новикова
ЗНО, пробне ЗНО, Сайти, Зовнішнє незалежне оцінювання, Тестування, Додатки
ЗНО. Фото: verge.zp
ЗНО. Фото: verge.zp

Вже 21 березня відбудеться перше пробне ЗНО з української мови та літератури. 28 березня деяких одинадцятикласників чекає пробне ЗНО з історії України, математики, географії, фізики, хімії, іноземних мов та біології. Але для того, щоб підготуватися до основного ЗНО, ще є час. Українські Новини склали список безкоштовних сайтів і додатків, які допоможуть при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.

Mova

За допомогою цього додатку можна підготуватися до ЗНО з української мови. В ньому всі основні правила пояснюються доступною мовою, а оформлені вони у вигляді картинок. За рахунок цього навіть найскладніші правила сприймаються легко, а вчити їх цікаво. Цей додаток можна скачати як для IOS, так і для Android.

Сайт Александра Авраменко

Олександр Авраменко очолює робочу групу з розробки програм ЗНО з української мови та літератури. На цьому сайті можна знайти актуальну програму ЗНО. А також безліч коротких уроків з української мови, де він пояснює основні правила.

ЗНО 2020 Українська література

Цей додаток містить повні тексти всіх творів, які виносяться на ЗНО з української літератури в цьому році. Тепер не потрібно запасатися хрестоматіями та шукати необхідні книги в бібліотеці, бо тексти завжди будуть під рукою. Єдиний мінус - додаток можна скачати тільки на Android.

ЗНО Акцентуй!

КропИва або КропивА? Завдання, де потрібно визначити правильний наголос, мабуть, одне з найпідступніших. Але завдяки цьому додатку легко вивчити раз і назавжди правильні наголоси в словах. Завантажити його також можна тільки для Android.

Prometheus

Онлайн-платформа, на якій доступні відеоуроки, тестові завдання, а також всі необхідні матеріали, щоб підготуватися до ЗНО з української мови та літератури, історії України та математики. А додаток можна встановити і на Android, і на IOS.

Be smart

За допомогою цієї онлайн-платформи можна підготуватися з усіх предметів. Відеолекції по кожному з предметів, онлайн-тести ЗНО минулих років з відповідями, завдання для самоперевірки - все це можна знайти на Be smart.

Математика ЗНО

У цьому додатку зібрані всі формули та поняття, які необхідні для успішного складання ЗНО з математики. Також в додатку доступні тести для самоперевірки. Можна встановлювати лише на Android.

Історія України ЗНО 2020

Основні дати, терміни, персоналії та факти - все це зібрано в одному додатку. А закріпити пройдені матеріали можна завдяки тестам для самоперевірки. Доступно тільки для Android.

Фізика - Формули 2019

Додаток вміщує понад 170 основних формул. Оптика, механіка, ядерна фізика та багато інших тем, котрі неоходімо знати для успішної здачі ЗНО з цього предмету. Завантажити можна тільки на Android.

Моє ЗНО

Додаток від УЦОЯО. З його допомогою можна дізнатися розклад, результати ЗНО та іншу необхідну інформацію. Доступно для Android і IOS.

Як повідомляли Українські Новини, опубліковано графік проведення ЗНО-2020, реєстрація на яке триватиме до 17 березня

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