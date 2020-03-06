Міжнародний день зубного лікаря: що ще відзначають 6 березня в Україні і світі

Сьогодні, 6 березня, у світі відзначають Міжнародний день зубного лікаря, Всесвітній день лімфедеми, а також Всесвітній день боротьби з глаукомою.

День Незалежності сьогодні відзначає Республіка Гана.

Крім того, 6 березня відзначають Європейський день праведників, а також День подяки співробітникам.

У США сьогодні Національний день печива Орео, День заморожених продуктів і Національний день продавців.

Неофіційно 6 березня можна відзначити День зеленого світла, День провітрювання блокнотних записів, День без селфі палиці, День випадкових напрямів і День поцілунків з дзеркалом.

За православним календарем у цей день вшановується пам'ять преподобного Тимофія, пустельника.

У народі Тимофія називали Весновієм і говорили: "Як не злися хурделиця, все весною повіває", "Дожити до Весновія, а там зима не страшна". Цей день відзначався першими сонячними відлигами. Про погоду судили і за допомогою вітру: якщо у цей день теплі вітри, то і весна буде теплою. У цей час розпочинається рух соку у кленах і березах.

Іменини празднуют:

Олександр

Георгій

Григорій

Данило

Євстафій

Захарія

Іван

Костянтин

Ольга

Павло

Тимофій

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 6 березня на заході України невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+7 градусів, вдень +7...+15 градусів.

Прогноз погоди на 6 березня. Карта: Укргідрометцентр

Курс валют

За курсом валют Нацбанку на сьогодні курс гривні до долара підвищив 14,95 коп. до 24,7413 UAH/USD. Курс євро на 6 березня, встановлений на рівні 27,6942 UAH/EUR.

Також Українські Новини вже поділилися гороскопом здоров'я на 6 березня для всіх знаків зодіаку.