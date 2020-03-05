Ми будемо інформувати людей про коронавірус в Україні, тому що українська влада мовчить, - Нацкорпус

“Національний Корпус” запустив інформаційну кампанію про коронавірус в Україні. У Telegram та на Youtube-каналі партії буде поширюватися інформація про те, як розпізнати китайський вірус та як не захворіти. У партії пояснюють, що відсутність повноцінної інформації та адекватних пояснень з боку українського МОЗ посіяли серед українців паніку, тому політична сила запустила такий проект.

Про це повідомляється у Telegram-каналі “Національного Корпусу”.

На своєму Youtube-каналі “Національний Корпус” вже опублікував перше відео про те, як захистити себе та рідних від коронавірусу в Україні.

“Представник “Національного Корпусу”, лікар-педіатр Ігор Майденко розповідає про те, як розпізнати коронавірус і що робити, щоб не захворіти. Дивись, запам’ятовуй і поширюй, щоб були в курсі твої рідні та друзі. Більше про коронавірус в Україні читайте за посиланням”, – сказано в дописі.

Нагадаємо, раніше лідер партії Андрій Білецький заявив, що, крім запуску інформаційної кампанії, політична сила почне підготовку волонтерів на випадок поширення коронавірусу. Він також закликав українців не панікувати.

“В Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу. Очікувано, враховуючи жахливий рівень підготовки України до епідемії та інформування людей, враховуючи ідіотизм влади, яка або приховує проблему, або радить їсти цибулю і правильно чхати. Національний Корпус запускає інформаційну кампанію, щоб донести якомога більшій кількості українців, як не захворіти або поводити себе, якщо захворів. Ми починаємо збирати волонтерів для допомоги в разі поширення епідемії. Головне зараз – зберігати здоровий глузд, не допустити повторення Нових Санжар”, – написав політик у своєму Telegram-каналі.