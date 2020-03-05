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  • Гетманцева звинуватили в сексизмі: глава фінансового комітету проти призначення "баби" заступником міністра
05 березня 2020, четвер, 18:44 379
Політика 2020-03-05T20:27:31+02:00
Українські Новини
Гетманцева звинуватили в сексизмі: глава фінансового комітету проти призначення "баби" заступником міністра

Гетманцева звинуватили в сексизмі: глава фінансового комітету проти призначення "баби" заступником міністра

Ольга Фандорина
Сексизм, Переписка, Смс-переписка, Данило Гетманцев, фінансовий комітет
Данило Гетманцев. Фото: mygazeta.com
Данило Гетманцев. Фото: mygazeta.com

Голова фінансового комітету Данило Гетманцев в листуванні з колегою запротестував проти призначення "баби" заступником міністра фінансів. Фото листування в Facebook опублікував блогер Михайло Шнайдер.

На фото видно, що Гетманцев листувався з головою бюджетного комітету Юрієм Арістовим. Вони обговорювали призначення нового першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського, за якого сам Гетманцев, до речі, не голосував. "Він хоче брати першим заступником бабу, яка працювала на Южаніну (очолювала комітет до Гетманцева — ред.) у комітеті у мене, яку я вигнав", — написав Гетьманцев.

"Така поведінка абсолютно незрозуміло і неприйнятно. Невже він проти призначення цієї жінки заступником, лише через її стать? Хіба нормальний народний депутат і нормальний чоловік, може собі таке Дозволити? Однозначно ні", — прокоментував блогер.

Нагадаємо, Гетьманцев очолив Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики 30 серпня 2019 року.

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