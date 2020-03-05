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  • Гетьманцева звинуватили в сексизмі: глава фінансового комітету проти призначення "баби"- заступника міністра
05 березня 2020, четвер, 18:44 342
Політика 2020-03-05T18:47:09+02:00
Українські Новини
Гетьманцева звинуватили в сексизмі: глава фінансового комітету проти призначення "баби"- заступника міністра

Гетьманцева звинуватили в сексизмі: глава фінансового комітету проти призначення "баби"- заступника міністра

Ольга Фандорина
Данило Гетманцев. Фото: mygazeta.com
Данило Гетманцев. Фото: mygazeta.com

Голова фінансового комітету Данило Гетманцев в листуванні з колегою запротестував проти призначення «баби» заступником міністра фінансів. Фото листування в Facebook опублікував блогер Михайло Шнайдер.

На фото видно, що Гетманцев листувався з головою бюджетного комітету Юрієм Аристовым. Вони обговорювали призначення нового першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського, за якого сам Гетманцев, до речі, не голосував. "Він хоче брати першим заступником бабу, яка працювала на Южаніну (очолювала комітет до Гетманцева — ред.) у комітеті у мене, яку я вигнав", — написав Гетьманцев.

"Така поведінка абсолютно незрозуміло і неприйнятно. Невже він проти призначення цієї жінки заступником, лише через її стать? Хіба нормальний народний депутат і нормальний чоловік, може собі таке Дозволити? Однозначно ні", — прокоментував блогер.

Нагадаємо, Гетьманцев очолив Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики 30 серпня 2019 року.

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