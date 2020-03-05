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05 березня 2020, четвер, 17:58 9
Верховна Рада і партії 2020-03-05T18:03:31+02:00
Українські Новини
Бойко хоче повернути українські товари на російський ринок

Бойко хоче повернути українські товари на російський ринок

Павло Твердохліб
Опозиційна платформа - За життя, Юрій Бойко, ОПЗЖ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко вважає, що необхідно відновити торгово-економічні зв'язки з Російською Федерацією (РФ) та повернути українські товари на російський ринок.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Сподіваюсь, що нарешті прийде розуміння, в тому числі в МЗС, що нам треба відбудовувати нормальні відносини з усіма сусідами. Що наші робочі місця напряму залежать від торгово-економічних зв’язків з Російською Федерацією. Нам потрібні перейти від лозунгів, до послідовної професійної роботи і повернути українські товари на російський ринок. Бо поки нам нав’язували безглузді дискусії, у нас виник  дефіцит торгівельного балансу розміром майже 4 млрд долларів.  Цю ситуацію потрібно виправляти.  Економічні відносини з РФ - це робочі місця, це подолання кризи в промисловості, це доходи в бюджет", - наголосив Юрій Бойко.

Опозиційний політик підкреслив важливість зміни риторики конфронтації на мову діалогу.   

"Якщо нове керівництво МЗСу не буде відстоювати державні інтереси, у тому числі щодо відновлення мирного зовнішньополітичного діалогу, то нічого доброго з цього не вийде. Якщо лунатимуть заяви, як у попереднього міністра, про несвяткування Україною 9 травня, якщо наш  МЗС не  реагуватиме на заяви на кшталт зроблених українським посольством у Чорогорії – з образами митрополита, з прямим втручанням у справи церкви, - то це шлях в нікуди, це приниження України. Ми проти цього. Ми виступаємо за те, щоб МЗС із Президентом України формували таку політику, яка б відкрила шлях до миру, а не провокувала чергову ворожнечу", - резюмував співголова фракції ОПЗЖ.

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