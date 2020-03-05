Бойко хоче повернути українські товари на російський ринок

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко вважає, що необхідно відновити торгово-економічні зв'язки з Російською Федерацією (РФ) та повернути українські товари на російський ринок.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Сподіваюсь, що нарешті прийде розуміння, в тому числі в МЗС, що нам треба відбудовувати нормальні відносини з усіма сусідами. Що наші робочі місця напряму залежать від торгово-економічних зв’язків з Російською Федерацією. Нам потрібні перейти від лозунгів, до послідовної професійної роботи і повернути українські товари на російський ринок. Бо поки нам нав’язували безглузді дискусії, у нас виник дефіцит торгівельного балансу розміром майже 4 млрд долларів. Цю ситуацію потрібно виправляти. Економічні відносини з РФ - це робочі місця, це подолання кризи в промисловості, це доходи в бюджет", - наголосив Юрій Бойко.

Опозиційний політик підкреслив важливість зміни риторики конфронтації на мову діалогу.

"Якщо нове керівництво МЗСу не буде відстоювати державні інтереси, у тому числі щодо відновлення мирного зовнішньополітичного діалогу, то нічого доброго з цього не вийде. Якщо лунатимуть заяви, як у попереднього міністра, про несвяткування Україною 9 травня, якщо наш МЗС не реагуватиме на заяви на кшталт зроблених українським посольством у Чорогорії – з образами митрополита, з прямим втручанням у справи церкви, - то це шлях в нікуди, це приниження України. Ми проти цього. Ми виступаємо за те, щоб МЗС із Президентом України формували таку політику, яка б відкрила шлях до миру, а не провокувала чергову ворожнечу", - резюмував співголова фракції ОПЗЖ.