Звільнення директора НАБУ у запропонований спосіб політично вмотивоване, - юрист

Зміна закону спеціально "під звільнення" директора НАБУ порушує принцип верховенства права. Про це говорить член правління Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко.

За її словами, такі дії парламентарів мають корупціогенні ризики.

"По-перше, при звільненні, зокрема із цієї посади ( директора НАБУ, - ред.), мають бути підстави. Особисто я таких підстав не чула, аргументованих і чітких, щоб їх наводила чи розглядала ВРУ. Те, що зараз намагається робити ВР - фактично міняє закон - це є порушення верховенства права і має корупціогенний ризик - якщо простим рішенням парламенту, можна сказати політичним і не вмотивованим, все це робиться", - пояснила вона.

Експерт пояснила, що звільняти будь-кого з адміністративної посади можна лише за наявності конкретних підстав.

"От для Генпрокурора, наприклад, залишили - "висловлення недовіри". І це теж політичне звільнення. Натомість, термін "звільнення" для адміністративних посад завжди передбачає порядок і конкретні підстави. Тут такого немає. Тут, скоріше, ВР намагається "висловити недовіру", яка не може застосовувати до керівників антикорупційних органів. І коли ми міняємо так закон - це порушення верховенства права і антикорупційної політики", - уточнила Кириченко.

Вона додала, что підставою для звільнення директора НАБУ могли би бути, наприклад, результати аудиту, які би встановили якість порушення. Проте такого аудиту проведено не було.

Нагадаємо, комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект про підстави звільнення з посади глави НАБУ.

Також нагадаємо, сам Ситник вважає, що його відставки бажає "один олігарх".