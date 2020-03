Переможець тендеру на поставку машин швидкої допомоги для Одеської області безкоштовно оснастить автомобілі медобладнанням поліпшеної якості

Компанія "ВіДі Юнікомерс", яка в 2019 році виграла тендер на поставку 85 автомобілів швидкої допомоги типу В Одеській області, готова безкоштовно оснастити їх медичним обладнанням більш високого рівня, ніж це передбачалося договором.

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

"Необхідність заміни обладнання була викликана затримками в поставках попередньо передбачених елементів оснастки субпідрядниками. Однак, опікуючись своєю репутацією як надійного партнера, ТОВ "ВіДі Юнікомерс" прийняло рішення запропонувати замовнику здійснити поставку автомобілів швидкої медичної допомоги, замінивши обладнання на наявне з кращими характеристиками без зміни ціни договору", - вказано у повідомленні.

Нове обладнання також повністю відповідає встановленим замовником вимогам, його перелік залишається незмінним.

Зокрема, мова йде про засоби іммобілізації та перенесення, якими будуть укомплектовані "швидкі", та які за своїми параметрами перевершують ті, які були передбачені специфікацією спочатку. Наприклад, компанія пропонує Одеському обласному центру екстреної медичної допомоги встановити в машинах більш міцні та легкі ноші.

Крім того, компанія пропонує використовувати більш досконалі медичні прилади.

"Зокрема, замість латвійського засобу для інфузії буде використаний шприцевий насос Medifusion виробництва Daiwha Corporation, LTD (Корея), який має значно більший діапазон роботи й налаштувань. А замість китайського дефібрилятора буде використаний корейський аналог D500 SP02 виробника Mediana Co., LTD, який має більший діапазон вимірювання і додатково оснащений капнографом. А це є значним поліпшенням обладнання, так як оснащення капнографом забезпечує більш зручне використання апарату медперсоналом, в порівнянні з тим, коли капнограф поставляється окремим апаратом, як це було передбачено попередньою специфікацією", - йдеться в прес-релізі компанії.

Заміна обладнання зроблена в повній відповідності з вимогами чинного законодавства та відповідно до передбачених в таких випадках процедурами, підкреслили в "ВіДі Юнікомерс". Так як згідно п. 3 ч. 4 Закону України "Про державні закупівлі" умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків поліпшення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, що визначена в договорі.

"Таким чином, заміна медичного обладнання на обладнання іншого виробника з кращими характеристиками в сукупності призведе до поліпшення якості предмета закупівлі - автомобіля швидкої медичної допомоги. Це означає, що КУ "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" отримає 85 автомобілів швидкої допомоги з медичним обладнанням поліпшених характеристик без додаткових витрат з бюджету", - резюмувала прес-служба компанії.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "ВіДі Юнікомерс" входить до складу групи VIDI, кінцевими бенефіціарними власниками якої є брати Віталій та Олег Джуринські. На сьогоднішній день група VIDI займає частку в 5,6% автомобільного ринку України. На підприємствах групи, які неодноразово відзначалися як сумлінні платники податків, працюють близько 1 000 осіб.