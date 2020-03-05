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05 березня 2020, четвер, 16:01 233
Політика 2020-03-05T16:08:39+02:00
Українські Новини
14 березня в День добровольця ветерани підуть до Російського посольства

14 березня в День добровольця ветерани підуть до Російського посольства

Ярина Вацяк

14 березня о 18:00 в Києві ветерани російсько-української війни проведуть марш до Дня добровольця. Учасники ходи пройдуть вулицями Києва, фінальною точкою якої буде посольство Російської Федерації.

Ветерани закликають приєднуватись до події усіх небайдужих українців, щоб дати зрозуміти владі, що капітуляція не пройде.

"Ми не вагаючись стали на захист України, коли ворог прийшов на нашу землю. Ми звільняли окуповані українські міста та втрачали на фронті наших побратимів. І ми не допустимо, щоб тепер влада домовлялась з ворогом за нашими спинами, ведучи Україну до капітуляції", - йдеться в івенті події.

Марш розпочнеться о 18:00 від стадіону ЦСКА.

Нагадаємо, що в День незалежності, 24 серпня 2019 року, ветерани російсько-української війни провели у Києві Марш захисників України, в якому взяло участь 50 тисяч учасників.

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