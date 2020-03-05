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05 березня 2020, четвер, 12:19 5
Суспільство 2020-03-05T16:00:04+02:00
Українські Новини
Львів заявляє про відсутність тест-систем для перевірки на зараження коронавірусом

Львів заявляє про відсутність тест-систем для перевірки на зараження коронавірусом

Василь Трухан
Коронавірус
Скріншот відео CBS News
Скріншот відео CBS News

Львів заявляє про відсутність тест-систем для перевірки на зараження коронавірусом. Про це журналістам повідомив мер Львова Андрій Садовий, передають Українські Новини.

За його словами, Обласна комісія з питань надзвичайних ситуацій обіцяла закупити для Львова тест-системи ще минулого тижня, однак, профільне міністерство, в першу чергу, направило їх в прикордонні міста.

"Тест-системи потрібно мати у Львові негайно хоча б для заспокоєння людей. Терміново підготуйте телеграми міністра охорони здоров'я і прем'єр-міністру, що Львів повинен був отримати тест-системи ще минулого тижня, а станом на середу на цьому тижні їх досі немає, що викликає велике занепокоєння громади міста", - сказав Садовий.

За словами голови оперативного штабу з питань коронавіруса, заступника мера Львова Галини Сличной, декларувалося, що тест-системи повинні бути передані в резервний фонд з Міністерства охорони здоров'я.

"Ці тест-системи в Лабораторний обласний центр не надійшли, відповідно їх немає в наявності у Львові", - повідомила вона.

Як повідомляли Українські Новини, 3 березня Кличко повідомив, що у Києві є 2 спеціалізовані бригади екстреної медичної допомоги для транспортування осіб з підозрою на коронавірус Covid-19.

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