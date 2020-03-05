У новому уряді немає жодної людини, яка буде займатися економікою, - Бойко

"На який прорив розраховує новий уряд без програми і економічного блоку?" Про це Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради у четвер, 5 березня, інформує портал zagittya.com.ua.

Він підкреслив, що опозиціонери не голосували за призначення нового Кабінету міністрів, бо ніхто не бачив його програми дій. Також залишилось невідомим хто ж все-таки займеться питаннями економіки, які є сьогодні найболючішими для країни та людей.

"Принцип призначення міністрів був кулуарним, закритим і спонтанним. Ми проти таких призначень, коли прізвища кандидатів на міністерські посади виникають за годину до голосування. А те, що декілька претендентів на посади відмовилися йти в уряд, - це дуже тривожний сигнал. Також ми не побачили програми дій Кабінету міністрів. Це легковажно і непрофесійно. Уряд обов’язково повинен представити свою програму. Тому ми за цей уряд не голосували ", - підкреслив Співголова фракції опозиціонерів .

Також, зі слів Юрія Бойка, незрозуміло, як новий прем'єр-міністр бачить розвиток економіки України.

"Ми стурбовані тим, що в уряді немає жодної людини, яка буде займатися економікою. Зате є віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, де нас ніхто не чекає. Це пустопорожня посада, яка як була формальною, такий і залишається. Потрібно розвивати вітчизняну промисловість. Економіка - це не пошук кредитів чи продаж облігацій внутрішньої позики. Це, перш за все, робота над розвитком реального сектора і створення робочих місць", - підкреслив Співголова Опозиційної платформи - За життя.