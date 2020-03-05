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05 березня 2020, четвер, 14:43 374
Силові структури 2020-03-05T14:46:03+02:00
Українські Новини
Не існує ніяких доказів зловживань при застосуванні формули "Роттердам+", – експерт Центру Разумкова

Не існує ніяких доказів зловживань при застосуванні формули "Роттердам+", – експерт Центру Разумкова

Надежда Комендантова
НАБУ, САП, Роттердам+
Роттердам+. Фото: google.com
Роттердам+. Фото: google.com

НАБУ і САП не мають жодних доказів зловживань при застосуванні формули "Роттердам", а принцип імпортного паритету, на якому вона базується, є європейською практикою.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, пише "Обозреватель".

"Наскільки мені відомо, що вже розслідування ці тривають більше ніж 3 роки, ніяких результатів по суті немає, тому що не існує доказів і фактів, що дійсно були якісь зловживання. Тому що імпортний паритет, який застосовувався до "Роттердам+", по суті відповідає європейській практиці торгів", – сказав Омельченко.

Нагадаємо, раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що прийнята урядом 28 січня 2020 року формула розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF ("Амстердам+") є схожою з формулою визначення ціни на вугілля "Роттердам +".

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам+") була затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 року в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам+" припинилась.

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