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  • Людям треба пояснити, чому, маючи рекордний резерв газу, уряд підвищує ціни для населення, - Зубко
05 березня 2020, четвер, 14:39 370
Економіка 2020-03-05T15:15:02+02:00
Українські Новини
Людям треба пояснити, чому, маючи рекордний резерв газу, уряд підвищує ціни для населення, - Зубко

Людям треба пояснити, чому, маючи рекордний резерв газу, уряд підвищує ціни для населення, - Зубко

Павло Твердохліб
Газ, Геннадій Зубко, Андрій Єрмак, Олексій Гончарук, Гончарук Олексій
Геннадій Зубко. Фото: Українське Фото
Геннадій Зубко. Фото: Українське Фото

У жовтні 2019 року у підземні сховища газу було закачано рекордні 21 млрд кубів, тому незрозуміло, чому суми у платіжках для населення зросли

Про це під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній вице-прем’єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

"У жовтні було закачано 21 млрд кубів газу у сховища. Чому від грудня до січня цього року піднімається вартість газу, щоб безпосередньо вона впливала на платіжки? Крім того, на 7% впало споживання населенням за рахунок того, що тепла зима. Можу сказати, що за минулий рік ми споживали у газовому секторі 10 млрд і 5,7 - в Теплокомуненерго, а в цьому році практично відбулося 8 млрд споживання газу і 4,7 - в ТКЕ", - заявив Зубко.

За його словами, навіть коли було розділено ціни на сам газ та його транспортування - за європейськими стандартами, - загальна ціна не змінилася, а тепер вона суттєво зросла.

"Чому на 46% підняли вартість транспорту, чому люди, не отримуючи товар в газі, вимушені платити за транспорт? Чому ми залежимо від монополіста? Саме це найбільше хвилює людей - чому збільшилася ціна і чому вони повинні платити за те, чого вони не отримали у вартості транспорту", - зазначив колишній віце-прем’єр.

Він нагадав, що під час його перебування на посаді галузевого віце-прем’єра, уряд ніколи не обіцяв знижувати ціну на газ.

"Ми ніколи не брехали і ніколи не казали, що зменшимо вартість газу. Ми говорили про енергоефективність, про ті речі, які ми можем як уряд зробити. Ми залишили Фонд енергоефективності, в якому залишили 3,2 млрд (Верховна Рада підтримала, уряд знайшов), і 100 млн євро, які ми отримали від наших міжнародних партнерів", - наголосив Геннадій Зубко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що уряд Олексія Гончарука провалив комунікацію з населенням щодо зниження ціни на газ. Натомість глава Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що Росія погодилася заплатити Україні 3 млрд доларів боргу перед Нафтогазом за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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