"Це помста за яйця": працівники птахофабрики звинуватили директора НАБУ Ситника в тиску на підприємство

Сьогодні, 5 березня, працівники державної виконавчої служби, порушуючи санітарні правила, намагалися потрапити на територію київської птахофабрики. Працівники, які вийшли захищати своє підприємство, звинуватили директора НАБУ в помсті за нанесені на яйця написи "Ситника геть!".

Робота птахофабрики, що входить до складу агрохолдингу "Авангард", була заблокована через спроби працівників виконавчої служби, які прийшли описувати майно підприємства з подачі НАБУ. На птахофабриці заявляють про неправомірний тиск і спроби зірвати виробничі процеси, адже це підприємство не має жодного відношення до виконавчого впровадження, на яке посилається виконавча служба. Крім того, такі підприємства зараз знаходяться на посиленому санітарному режимі за наказом Держспоживслужби через посилені заходи безпеки для уникнення розповсюдження пташиного грипу в Україні, тому доступ на територію сторонніх осіб заборонений. Працівники ж виконавчої служби намагалися пройти на такий об'єкт без дотримання санітарних правил і вимог безпеки.

Та найбільше працівників підприємства, що вийшли на захист своєї птахофабрики, обурило те, що такі дії вони пов’язують з особистою помстою директора НАБУ Артема Ситника за написи на яйцях. Справа в тому, що 5 лютого в Києві біля Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Офісу Генпрокурора пройшов багатотисячний мітинг працівників агрохолдингу. Вони вийшли на захист робочих місць від дій Артема Ситника, якого звинувачували у намаганні зірвати посівну і заблокувати роботу птахофабрик допитами 10 тисяч працівників та відкриттям справ щодо ніби неіснування двох найбільших і найвідоміших в Євразії птахокомплексів агрохолдингу.

Тоді працівники компанії передали генпрокурору Рябошапці та намагались передати директору НАБУ Ситнику яйця з нанесеним написом "Ситника геть!". Ці яйця з написом були привезені саме працівниками київської птахофабрики, про що було відомо Артему Ситнику і його підлеглим. Саме тому працівники птахофабрики звинуватили Ситника в помсті і намаганні знищити підприємство.

Наразі працівники виконавчої служби поїхали з птахофабрики, а керівництво підприємства очікує від служби офіційного запиту з поясненнями, на якій підставі виконавці намагаються в порушення правил проникнути на територію підприємства, яке не є стороною впровадження і наданого судового рішення.

Довідково: Київська птахофабрика, яка входить до складу агрохолдингу "Авангард", працює вже 60 років. Комплекс виробляє 290 млн яєць на рік і сплачує 23 млн податків. Середня зарплата на підприємстві складає близько 15 тисяч гривень. Більшість працівників птахофабрики - молодь, яким підприємство надає житло. 10% працівників компанії були працевлаштовані у співпраці з Броварським міськрайонним центром зайнятості.