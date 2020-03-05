підписатися на розсилку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
  • Новини
  • Політика
  • "Це помста за яйця": працівники птахофабрики звинуватили директора НАБУ Ситника в тиску на підприємство
05 березня 2020, четвер, 14:30 362
Політика 2020-03-05T15:15:02+02:00
Українські Новини
"Це помста за яйця": працівники птахофабрики звинуватили директора НАБУ Ситника в тиску на підприємство

"Це помста за яйця": працівники птахофабрики звинуватили директора НАБУ Ситника в тиску на підприємство

Анна Рудык

Сьогодні, 5 березня, працівники державної виконавчої служби, порушуючи санітарні правила, намагалися потрапити на територію київської птахофабрики. Працівники, які вийшли захищати своє підприємство, звинуватили директора НАБУ в помсті за нанесені на яйця написи "Ситника геть!".

Робота птахофабрики, що входить до складу агрохолдингу "Авангард", була заблокована через спроби працівників виконавчої служби, які прийшли описувати майно підприємства з подачі НАБУ.  На птахофабриці заявляють про неправомірний тиск і спроби зірвати виробничі процеси, адже це підприємство не має жодного відношення до виконавчого впровадження, на яке посилається виконавча служба. Крім того, такі підприємства зараз знаходяться на посиленому санітарному режимі за наказом Держспоживслужби через посилені заходи безпеки для уникнення розповсюдження пташиного грипу в Україні, тому доступ на територію сторонніх осіб заборонений. Працівники ж виконавчої служби намагалися пройти на такий об'єкт без дотримання санітарних правил і вимог безпеки.

Та найбільше працівників підприємства, що вийшли на захист своєї птахофабрики, обурило те, що такі дії вони пов’язують з особистою помстою директора НАБУ Артема Ситника за написи на яйцях. Справа в тому, що 5 лютого в Києві біля Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Офісу Генпрокурора пройшов багатотисячний мітинг працівників агрохолдингу. Вони вийшли на захист робочих місць від дій Артема Ситника, якого звинувачували у намаганні зірвати посівну і заблокувати роботу птахофабрик допитами 10 тисяч працівників та відкриттям справ щодо ніби неіснування двох найбільших і найвідоміших в Євразії птахокомплексів агрохолдингу.

Тоді працівники компанії передали генпрокурору Рябошапці та намагались передати директору НАБУ Ситнику яйця з нанесеним написом "Ситника геть!". Ці яйця з написом були привезені саме працівниками київської птахофабрики, про що було відомо Артему Ситнику і його підлеглим. Саме тому працівники птахофабрики звинуватили Ситника в помсті і намаганні знищити підприємство.

Наразі працівники виконавчої служби поїхали з птахофабрики, а керівництво підприємства очікує від служби офіційного запиту з поясненнями, на якій підставі виконавці намагаються в порушення правил проникнути на територію підприємства, яке не є стороною впровадження і наданого судового рішення.

Довідково: Київська птахофабрика, яка входить до складу агрохолдингу "Авангард", працює вже 60 років. Комплекс виробляє 290 млн яєць на рік і сплачує 23 млн податків. Середня зарплата на підприємстві складає близько 15 тисяч гривень. Більшість працівників птахофабрики - молодь, яким підприємство надає житло. 10% працівників компанії були працевлаштовані у співпраці з Броварським міськрайонним центром зайнятості.

Більше новин про:

В Україні будуть забороняти масові заходи через коронавірус
Зеленський звільнив двох членів Нацради з телебачення і перепризначив двох за своєю квотою
Новини
Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії, – Данілов 15:09
У новому уряді немає жодної людини, яка буде займатися економікою, - Бойко 14:45
Не існує ніяких доказів зловживань при застосуванні формули "Роттердам+", – експерт Центру Разумкова 14:43
Людям треба пояснити, чому, маючи рекордний резерв газу, уряд підвищує ціни для населення, - Зубко 14:39
39% опитаних "Рейтингом" вважають, що в політиці дуже мало жінок 14:37
більше новин
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
Міністра фінансів і главу митниці потрібно відправляти у відставку, - нардеп Холодов 20:34
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту сталі, - експерти 12:45
ЗМІ знайшли в ДАБК київських Бонні і Клайд: закоханих запідозрили у схемах, здирництві та корупції 13:25
більше новин
"Дарниця" прискорила процес розробки препаратів завдяки SAP/OpenText 16:08
Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус 12:45
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
Боротьба з підробними ліками: Дубілет пропонує застосувати спеціальний 2D-код 12:10
більше новин
У медцентрі "Нові Санжари" закінчився карантин. Евакуйовані українці поїхали по домівках
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok