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05 березня 2020, четвер, 14:16 166
Судова влада 2020-03-05T15:00:02+02:00
Українські Новини
Одеський прокурор Острик задекларувала нерухомості на 5 сімей, – ЗМІ

Одеський прокурор Острик задекларувала нерухомості на 5 сімей, – ЗМІ

Павло Твердохліб
декларація про доходи, Одеська місцева прокуратура №3, Оксана Острик
Оксана Острик. Фото: vesti.ua
Оксана Острик. Фото: vesti.ua

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 Оксана Острик за 2019 рік задекларувала 3 будинки, 2 квартири та більше 5 га землі. Частина майна оформлена на чоловіка-пенсіонера та родичку прокурора.

Про це повідомило інтернет-видання "Вести".

Згідно з декларацією, у власності сім'ї Острик 3 земельні ділянки: у Черкаській області (1 000 кв. м та 41 900 кв. м) і в Одесі (71 кв. м). Два будинки у Смілі Черкаської області площею 42,8 кв. м та 67 кв. м. Ще один будинок в Одесі - 105 кв. м. Там же є 2 квартири площею 101 кв. м та 72 кв. м.

"Цікаво, що земельна ділянка, велика квартира і будинок в Одесі, що придбаний в грудні 2019 року, оформлені на чоловіка Острик, офіційний дохід якого - 2 409 гривень пенсії на місяць", - йдеться в матеріалі.

Іншою одеською квартирою прокурор користується на підставі "безкоштовного користування" та зареєстрована квартира чи то на її матір, чи то на родичку Тамару Михайлівну Острик. У 2014 році ця ж жінка придбала новий автомобіль Ford Focus й знову нібито безоплатно віддала його прокуророві в користування.

У Оксани Острик відкриті по 2 банківських рахунки у Приватбанку і Райффайзен Банку Аваль, однак які суми там зберігаються, у декларації не вказано.

"Сім'я Острик не бідує завдяки дбайливим родичам. Інакше як пояснити походження автомобіля та новенького будинку при щомісячній зарплаті прокурора 30 тис. гривень? На ці гроші, згідно декларації, живе сім'я з 4 осіб і куплено все це майно", - написали "Вести".

Нагадаємо, раніше прокурор Острик фігурувала в кількох скандалах. У 2012 році вона відмовилася відкрити кримінальну справу за фактом незаконного відчуження майна одеського "Таксопарку", в результаті якого обдуреними виявилися 250 пенсіонерів-акціонерів підприємства.

В 2015 році Острик домоглася взяття під варту колишнього заступника начальника управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради Віталія Бабіна, якого підозрювали в отриманні хабара у розмірі 5 тис. доларів. Правозахисники вказували на наявність у обвинувачення лише непрямих доказів і звинуватили прокурора у виконанні "спущеного згори плану" по "боротьбі з корупцією".

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