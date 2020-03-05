В "Укравтодорі" роз'яснили основні пункти нових тендерних правил, - ЗМІ

Нова типова документація для проведення тендерів на закупівлі робіт по ремонту, обслуговуванню та будівництві автодоріг в Україні відповідає міжнародним тенденціям і приверне до участі в торгах іноземні компанії. Про це в "Укравтодорі" розповіли у відповідь на побоювання опонентів нової методики, повідомляє портал "Дело".

Видання проаналізувало основні претензії, які були висловлені супротивниками реформи, що звинувачують "Укравтодор" в спробі "картелізації" ринку, і відповіді держагентства. В результаті виявилося, що основні претензії стосуються питань, давно врегульованих міжнародною практикою.

Зокрема, проект передбачає, що в залежності від категорії складності дороги, до будівництва або інших видів робіт на такому об'єкті будуть допускатися тільки ті компанії, які вже мали відповідний досвід. При цьому мова йде не тільки про виграні тендери, а й про сплачені, і відповідно, виконані. Опоненти методик вважають це зайвим звуженням можливості для учасників ринку. За словами представників автодору, вимоги до кваліфікації, досвіду, наявності власних лабораторій, людей, техніки, асфальтних заводів - практика, яка працює в США, Німеччині, Чехії, Італії, де жорсткі вимоги до будівельників великих важливих об'єктів ні в кого не викликають питань.

"Більш того, важливим фактором є поява середньострокового планування в дорожній галузі. Воно дозволяє не дробити ділянки лотами по 1-2 км, а виставляти на торги відразу великі об'єкти по 30-50 км, а для цього необхідні істотно більш серйозні ресурси. До того ж, якщо вимоги будуть прописані в стандартній документації - це мінімізує ризики тендерного троллінгу", - наголошується в матеріалі.

Одне з головних побоювань опонентів методики - існуючі "невеликі" компанії будуть змушені піти з ринку, т. я. вони не будуть підходити під вимоги досвіду, наявності техніки і т.п., а великі компанії створять "картель" і розподілятимуть ринок між собою.

Однак в автодорі зазначають, що, за даними системи Prozorro, кількість учасників і унікальних переможців на тендерах зростає, що говорить про відсутність передумов для "картелізації". За попередніми підрахунками "Укравтодору", на кожну з категорій доріг можуть бути кваліфіковані 15-20 компаній, при тому що міжнародний досвід показує як нормальну практику роботу на "національному" рівні всього 3-5 фірм.

"Ринок, навпаки, відкривається, в тому числі і для іноземних компаній, оскільки правила гри будуть близькими до встановлених МФО і зрозумілими для міжнародних гравців. Це тільки підвищить конкуренцію, а значить - зробить дороги більш вигідними для платників податків, зручними і якісними для користувачів" , - наголошується в матеріалі.

"Що стосується малих підприємств, то насправді в цьому році на будівництво та ремонт доріг місцевого значення теж виділені рекордні суми - 22 млрд.грн. І вимоги до їх будівництва і обслуговування, згідно з проектом рекомендацій, істотно нижче. Більш того, завдяки досвіду, що поступово накопичується на таких дорогах, категорію можна підвищувати. Заяви опонентів методики про те, що сьогоднішній досвід і кваліфікація - це "вирок", який консервує статус компанії назавжди - явна маніпуляція", - підкреслює видання.