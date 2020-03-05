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  • Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв
05 березня 2020, четвер, 10:49 253
Політика 2020-03-05T10:50:46+02:00
Українські Новини
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв

Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв

Анна Рудык
Сергій Соболєв. Photo by Alexander Prokopenko
Сергій Соболєв. Photo by Alexander Prokopenko

Президент Володимир Зеленський своїм виступом у Верховній Раді фактично визнав, що відкриття імпорту електроенергії з Росії, яке ініціював голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус, було помилковим. Про це заявив народний депутат Сергій Соболєв під час виступу у Верховній Раді, передає РБК-Україна.

"Ви готові до енергетичної реформи? Ми розуміємо, що 54% сьогодні забезпечує Енергоатом. Найлегше зараз коштом "Енергоатому" покласти енергетику, ще й дозволивши те, що зробив пан Герус, про що відверто сказав президент, відкрити ринок для Росії, для завезення сюди дешевої дотаційної російської електроенергії. Ви готові це зупинити?" - заявив нардеп.

Нагадаємо, під час виступу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський заявив, що про імпорт струму з Росії не може йти мови в ситуації, коли в країні криза у вугільній галузі та шахтарі залишаються без роботи.

"Скажіть мені, будь ласка, про який імпорт чужої електроенергії може йти мова, коли наші шахтарі незахищені державою, Україною? Це тисячі шахтарів і це їх родини", - сказав Зеленський.

Згідно з офіційним протоколом Всеукраїнського зібрання працівників вугільної промисловості 25 лютого 2020 року президент України Володимир Зеленський доручив зупинити з 1 березня поточного року імпорт струму з Росії та Білорусі та завантажити вугіллям вітчизняні ТЕС.

Імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки "поправці Геруса". Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств та зниження рівня споживання вугілля вітчизняними ТЕС.

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