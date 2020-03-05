Оператори ГРC з другої половини січня не користуються послугами балансування "Оператора ГТС України", - РГК

Оператори газорозподільних мереж (ГРМ), що працюють під брендом Регіональної газової компанії (РГК), після 20 січня не користувалися послугами балансування державного підприємства "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України", при цьому твердження про несанкціонований відбір газу з боку Оператора ГТС, поширене деякими ЗМІ, є маніпуляцією і не відповідає дійсності.

Про це йдеться в повідомленні РГК, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, оператори ГРС протягом останніх місяців купують необхідні обсяги газу на Українській енергетичній біржі.

Послуга балансування використовувалася ними тільки у перші два тижні січня 2020 року, як це і передбачено законодавством.

"З метою зменшення платежів для побутових споживачів в опалювальний сезон регулятор прийняв рішення зменшити тарифну виручку операторів ГРС в першому кварталі і компенсувати її в другому і третьому кварталах, про що Оператора ГТС було поінформовано заздалегідь. У зв'язку з цим оператори ГРС направили Оператору ГТС пропозиції про внесення змін до графіку розрахунків за надані послуги балансування з урахуванням рішення, прийнятого регулятором", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні нагадується, що тарифи на поставку газу, затверджені регулятором наприкінці грудня, не покривають повну собівартість послуги, про що неодноразово заявляли як оператори ГРС, так і оператор ГТС.

При цьому, щоб уникнути касових розривів в майбутньому і для запобігання виникненню ситуації затримки розрахунків між учасниками ринку, необхідно привести тарифи на розподіл до беззбиткового рівню.

Як повідомляли Українські Новини, РГК - сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу.

Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.