Облгази спростували повідомлення ЗМІ про нібито несанкціонований відбір газу оператора ГТС

4 березня 2020 року, Київ.Оператори ГРМ впродовж останніх місяців купують необхідні обсяги газу на Українській енергетичній біржі. Послуга балансування використовувалась ними тільки у перші два тижні січня 2020 року, як це передбачено законодавством. Про це йдеться в повідомленні Регіональної газової компанії.

Після 20 січня 2020 року Оператори ГРМ, що працюють під брендом РГК не користувалися послугами балансування Оператора ГТС. Твердження про несанкціонований відбір газу з боку Оператора ГТС, що було розповсюджене деякими ЗМІ є маніпуляцією і не відповідає дійсності.

З метою зменшення платіжок для побутових споживачів в опалювальний період, Регулятор прийняв рішення зменшити тарифну виручку Операторів ГРМ в першому кварталі, та компенсувати її в другому та третьому кварталах, про що Оператор ГТС був заздалегідь проінформований. У вз”язку з цим Оператори ГРМ направили Оператору ГТС пропозиції щодо внесення змін в графік розрахунків за надані послуги балансування з врахуванням рішення, прийнятого Регулятором.

Нагадаємо, що затверджені Регулятором наприкінці грудня тарифи на доставку газу не покривають повної собівартості послуги. Про що неодноразово наголошували як Оператори ГРМ, так і Оператор ГТС. Задля уникнення касових розривів в майбутньому та запобігання створення ситуації затримки розрахунків між учасниками ринку необхідно привести тарифи на розподіл до беззбиткового рівня.

Довідка: Регіональна Газова Компанія - сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу, що підвищують стандарти обслуговування, серед яких єдиний контакт-центр і телекомунікаційні послуги зі захищеного онлайн доступу клієнтів до особистих рахунків. Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.