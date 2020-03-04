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  • ICU стала головним партнером змагань студентів-фінансистів в Україні
04 березня 2020, середа, 18:26 15
Економіка 2020-03-04T19:00:02+02:00
Українські Новини
ICU стала головним партнером змагань студентів-фінансистів в Україні

ICU стала головним партнером змагань студентів-фінансистів в Україні

Ольга Фандорина
ICU, Макар Пасенюк

28 лютого в Києві пройшли фінальні змагання 10-го ювілейного CFA Institute Research Challenge, ключовим партнером якого в черговий раз виступила інвестиційна група ICU.


В межах конкурсу, який щороку проходить в понад 70 країнах світу, талановиті студенти-фінансисти спільно з досвідченими менторами готують інвестиційні звіти щодо відомих компаній та захищають їх перед журі з досвідчених професіоналів галузі.

Цього року перемогу в українському фіналі здобула команда студенток Київської школи економіки в складі Марини Солопенко, Юлії Пекар та Ірини Гурик, які презентували звіт щодо компанії Coca-Cola НВС. Краща студентка команди отримала від ICU стипендію для здачі екзамену CFA Level 1.

"Дівчата впевнено продемонстрували, що фінансовий світ належить не тільки чоловікам. Вони підготували відмінну презентацію, яка за своїм рівнем нічим не відрізнялася від презентацій аналітиків західних інвестиційних банків. Ми багато років підтримуємо CFA Institute Research Challenge саме для того, щоб таких натхненних молодих професіоналів було більше. Вони - майбутнє фінансової галузі та економіки України", - підкреслив Макар Пасенюк, засновник ICU.

«Підтримка та визнання конкурсу такими компаніями як ICU дають студентам впевненість, що участь у конкурсі допоможе їм отримати актуальні для їх професії знання та навички. Студенти самовіддано готуються до своїх виступів і постійно приємно дивують суддів-практиків ринку. Зазвичай студенти-фіналісти отримують пропозиції щодо працевлаштування у провідних українських компаніях одразу по закінченню конкурсу», - зазначила Анна Анзіна, адміністративний директор CFA Society Ukraine.

Команда-переможець представлятиме Україну серед країн EMEA (Європа, Близький Схід, Африка) на наступному етапі змагань, який відбудеться в Аммані (Йорданія). Якщо українські студентки здобудуть перемогу й на цьому етапі, ICU профінансує здачу CFA Level 1 для всіх учасниць команди.

Довідка.

ICU - незалежна фінансова група, що надає послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Заснована в 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи розміром понад 500 млн доларів.

Засновники ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

CFA Soсiety Ukrаine – українська асоціація інвестиційних професіоналів, яка є частиною міжнародного CFA Institute, до якої входять понад 300 інвестиційних професіоналів. Всього CFA Institute об'єднує 170+ тис. учасників в понад 160 країнах світу.

Асоціація працює над впровадженням етичних та професійних стандартів CFA в українській інвестиційній галузі, популяризує кваліфікацію CFA, яка є міжнародним стандартом для професіоналів у сфері інвестицій, та забезпечує своїм учасникам можливості для безперервного професійного розвитку.

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