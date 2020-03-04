Залишаюся адвокатом медреформи, – Зоряна Скалецька

Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook оприлюднила заяву з приводу відставки уряду Олексія Гончарука. За її словами, для неї особисто головним питанням є не посада, а продовження реформ, зокрема системи охорони здоров'я.

"Я можу пообіцяти, що в будь-якому статусі залишаюся адвокатом медичної реформи. Я багато років працювала над цією реформою до призначення міністром і продовжу роботу у цій галузі як експерт", - заявила вона.

Скалецька наголосила, що для неї важливо, аби на посаду нового міністра охорони здоров'я була призначена людина, яка відстоюватиме продовження змін в системі охорони здоров'я. Вона назвала цю реформу неминучою та вкрай необхідною як елемент нацбезпеки.

"Безболісних реформ не буває, так само як і реформ, які дають миттєвий результат. Україна мусить пройти цей шлях. В іншому випадку ми ризикуємо втратити медичну галузь як таку, та наших професіоналів. Для того, щоб провести фундаментальні зміни в системі охорони здоров’я, потрібно більше часу, ніж півроку. Сподіваюсь, що моєму наступнику дадуть цей час", - написала Скалецька.

Вона також перерахувала досягнення за останні 6 місяців: вдалося підготувати лікарні та провести перший етап контрактування лікарень для надання медичної допомоги. Вдалося досягнути суттєвого прогресу в окремих галузях: трансплантологія, вакцинація, екстрена допомога. Розроблено стратегію подолання онкологічних захворювань.



"Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за можливість служити своїй країні на цій посаді та за добрі слова, сказані сьогодні з трибуни Верховної Ради. Бажаю своїм колегам та наступнику на посаді голови Міністерства охорони здоров’я наснаги для продовження реформи", - додала вона.