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04 березня 2020, середа, 17:51 242
Економіка 2020-03-04T19:09:06+02:00
Українські Новини
Дозвіл "Метінвесту" на концентрацію шахтоуправління "Покровське" збільшить виробництво в металургії, - Волинец

Дозвіл "Метінвесту" на концентрацію шахтоуправління "Покровське" збільшить виробництво в металургії, - Волинець

Ольга Фандорина
АМКУ, Михайло Волинець, Компанія
Михайло Волинець. Фото: radiosvoboda.org
Михайло Волинець. Фото: radiosvoboda.org

Дозвіл Антимонопольного комітету компанії "Метінвест" на концентрацію шахтоуправління "Покровське", яке видобуває дефіцитне в Україні коксівне вугілля, забезпечить зростання виробництва в металургії. Про це заявив народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець в ефірі телеканалу "Україна 24", передає РБК-Украина.

Депутат зазначив, що ШУ "Покровське" видобуває дефіцитний в Україні коксівне вугілля, який необхідний для виробництва металургійної продукції.

"Дуже мало видобувають (коксівного вугілля в Україні, - ред.). Це єдина шахта, де вугілля відповідає світовим вимогам, де сірка складає всього 0,6%. А дозволяється з екологічних параметрів добувати, використовувати вугілля з сіркою не більше 1%. А тут 0,6%. Тим більше, ніж менше сірки, тим якісніше буде метал на наших підприємствах", - розповів Волинець.

Він нагадав, що раніше компанія "Метінвест", викупила 25% акцій ШУ "Покровське" і зараз має намір повністю купити це підприємство і інвестувати в його розвиток, щоб збільшити видобуток коксівного вугілля. Проте для цього потрібен дозвіл Антимонопольного комітету України.

"Компанія "Метінвест", викупила на шахтоуправління "Покровського" 25% і профінансував це підприємство. Але якщо 25% - це мало. Для того, щоб вкласти більше інвестицій, "Метінвест" претендує на більший пакет власності, і хочуть купити ще акції. Може вкладати більше, якщо Антимонопольний комітет дозволить це зробити компанії "Метінвест", - пояснив Волинець.

На думку депутата, перехід ШУ "Покровське" у власність "Метінвесту" сприятиме зростанню видобутку коксівного вугілля і, як наслідок, збільшення виробництва металургійної продукції в Україні.

"Ми говоримо зараз про можливості зростання виробництва, і в металургійному секторі, і в такому випадку на вугільному підприємстві", - сказав Волинець.

Як повідомлялося раніше, в 2019 році Україна скоротила виробництво сталі в порівнянні з 2018 роком на 1,4%. У січні 2020 року виробництво сталі в Україні знизилося на 2,7% порівняно з січнем минулого року.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що "Метінвест" готовий інвестувати 4 млрд грн у розвиток ШУ "Покровське" після придбання контрольного пакету акцій компанії. Після того як "Метінвест" у 2018 році увійшов до складу акціонерів ШУ "Покровське", викупивши 24,9% його акцій, підприємство із збиткового стало прибутковим - 2019 рік воно закінчило з чистим збитком у 925 млн грн, тоді як в 2018 році був чистий збиток 988 млн грн.

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