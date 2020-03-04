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  • ОПЗЖ не буде голосувати за новий Кабмін без представлення програми, – Бойко
04 березня 2020, середа, 17:24 20
Політика 2020-03-04T19:00:03+02:00
Українські Новини
ОПЗЖ не буде голосувати за новий Кабмін без представлення програми, – Бойко

ОПЗЖ не буде голосувати за новий Кабмін без представлення програми, – Бойко

Сергій Паламаренко
Кабмін, Опозиційна платформа - За життя, Юрій Бойко, ОПЗЖ
Юрій Бойко. Фото: прес-служба
Юрій Бойко. Фото: прес-служба

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що фракція не буде голосувати за новий склад Кабінету Міністрів без представлення програми уряду.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії.

За словами співголови фракції ОПЗЖ, опозиціонери не будуть голосувати за призначення нового Кабінету Міністрів, адже ані його персональний склад, ані програма не були представлені.

"Ми не можемо підтримати призначення нового уряду, оскільки не бачили його програми, не знаємо більшості претендентів на міністерські крісла, не було розмови з можливим новим прем'єр-міністром. Ми не знаємо, що вони будуть робити", - сказав Бойко.

Він назвав призначення уряду "кулуарними речами".

"Відбуваються кулуарні речі, як й при призначенні попереднього уряду - кандидатури виникали за годину до голосування, і провладна більшість за них голосувала", - сказав Бойко.

Співголова фракції ОПЗЖ підкреслив, що новий уряд повинен зосередитися насамперед на економіці, підтримці промисловості, скасування медичної реформи та реформи освіти.

Як повідомляли Українські Новини, Бойко виступає за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука та Кабінету Міністрів через їх непрофесіоналізм.

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