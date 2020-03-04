У 2020 році "Дарниця" випустить 11 нових ліків

Протягом 2020 року фармацевтична компанія "Дарниця" планує зареєструвати 11 найменувань фармацевтичних продуктів в 27 дозуваннях і типах упаковок.

Про це повідомила прес-служба компанії.

За словами комерційного директора "Дарниці" Олени Філінюк, компанія продовжує дотримується обраної стратегії - зосереджуватися на лікуванні найпоширеніших в Україні захворювань. Вона зазначила, що лікарські засоби, які з'являться в 2020 році, спрямовані на лікування нервової системи, серцево-судинних і респіраторних захворювань.

Першим таким новим продуктом в 2020 році, став лікарський засіб "Плазмовен". Це інфузійний розчин, який застосовується для корекції порушень електролітного балансу.

"Інфузійна терапія, без якої не обходиться лікування жодного серйозного захворювання, є основою сучасної медицини. При проведенні інфузійної терапії перевагу слід віддавати збалансованим розчинам, електролітний склад яких близький до електролітного складу плазми крові. У випадках, коли виникає необхідність у терміновому введенні розчину, для швидкої інфузії повинні використовуватися м'які контейнери (флакони), які піддаються стисненню. Таким рекомендаціям повністю відповідає лікарський засіб "Плазмовен", - зазначила Філінюк.

Вона також нагадала, що "Дарниця" в 2019 році успішно пройшла аудит на відповідність вимогам міжнародного стандарту для фармацевтичних виробництв "Належна виробнича практика" (Good Manufacturing Practice - GMP). Компанія отримала сертифікат, який поширюється на всі 14 дільниць з виробництва готових лікарських засобів. Всього протягом останніх 3 років "Дарниця" отримала 5 позитивних висновків щодо відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики регуляторних органів України, Білорусі та країн Європейського Союзу.

Довідка

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%. Бенефіціари "Дарниці" – сім'я Загорій.

В 2019 році "Дарниця" провела ребрендинг та оновила дизайн упаковки безрецептурних лікарських засобів. Зміни відображають нові стратегічні цілі компанії, серед яких – діджіталізація, лідерство в складних генеричних препаратів та створення міжнародного фармацевтичного бренду.