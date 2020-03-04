Бахтеєва привезла земляцтво "Рідний Донбас" до Краматорську та Лиману

2-4 березня відбулася робоча поїздка лідерів Всеукраїнської громадської організації "Земляцтво – Рідний Донбас" в Донецьку область. Представники організації - Тетяна Бахтеєва, Борис Адамов, Віталій Лук'яненко – відвідали Краматорськ, Лиман та ще ряд міст на підконтрольній території України.

Мета візиту – зустрічі з земляками, допомога дитячим установам і лікарням, відновлення зв'язків з промисловими колективами.

"Наші колеги-земляки вимушені переселенці, і вони дуже чекають миру в країні та якнайшвидшого повернення додому" - підкреслила голова організації Тетяна Бахтєєва, після зустрічі з лікарями НДІ травматології та ортопедії, з якими вона працювала до початку збройного конфлікту на Донбасі у дружному 3-тисячному колективі ДОКТМО.

За словами Бахтеєвої, з 2015 року НДІ травматології та ортопедії з Донецька переїхав в місто Лиман: більше 300 співробітників з керівником, заслуженим лікарем України, професором Володимиром Климовицьким поїхали без обладнання, медичних інструментів і починали свою роботу в непристосованих приміщеннях. Сьогодні НДІ травматології та ортопедії дуже затребуваний, туди приїжджають оперуватися мешканці не лише Донецької області, а й з усієї України, в рік проводиться близько 1 500 операцій.

Бахтеєва зустрілася з колективом медустанови та його пацієнтами, які висловили подяку за професійну допомогу медиків і надію на зміну ситуації в країні.

"Дорослі повинні припинити війну – заради наших дітей, заради посмішок на їхніх обличчях", - сказала Бахтєєва під час відвідування будинку дитини "Антошка" в Краматорську.

"У будинку дитини живуть 115 діток, як з підконтрольною, так і з непідконтрольною території Донбасу. Це єдиний будинок дитини в Донецькій області", - зазначила ініціатор створення земляцтва.

Представники "Земляцтва - Рідний Донбас" подарували будинку дитини спеціальний телевізор для дітей з ДЦП, фрукти, дитячі іграшки та одяг. А також висловили подяку однойменній мережі дитячих магазинів, які відгукнулися на заклик організації допомогти дітям-сиротам.

Крім того, представники земляцтва побували на Новокраматорському машинобудівному заводі (НКМЗ) та зустрілися з його незмінним генеральним директором, героєм України Георгієм Скударем.

"Для всіх нас це дуже дорога зустріч. І дуже важлива в плані вивчення питання відбудови промислового потенціалу Донбасу. Ми оглянули цехи заводу: понад 8 000 робочих місць, стабільна заробітна плата, вища ніж середня по місту, соціальна підтримка працюючих на підприємстві – це все НКМЗ під керівництвом Георгія Скударя! Такий завод єдиний не лише в Донецькій області, але й у всій Україні! Продукція НКМЗ поставляється до 79 країн світу. Це підприємство - гордість нашої країни, і воно повинно стати флагманом відродження промислового Донбасу після того, як ми повернемо мир", - вважає Тетяна Бахтєєва.