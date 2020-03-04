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04 березня 2020, середа, 14:49 14
Верховна Рада і партії 2020-03-04T16:00:03+02:00
Українські Новини
Бойко назвав ганьбою скасування індексації пенсій

Бойко назвав ганьбою скасування індексації пенсій

Тетяна Зотова
Бойко Юрій, Пенсіонери, Опозиційна платформа - За життя, Економіка, пенсія, ОПЗЖ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

"Влада-банкрут не має грошей на передбачену законом індексацію пенсій". Про це Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради у середу, 4 березня, інформує портал zagittya.com.ua.

З 1 березня 2020 року законодавством передбачена індексація пенсій для деяких категорій громадян, але Кабмін не прийняв відповідну постанову і тим самим заблокував вчасну індексацію.

За словами Юрія Бойка, те, що уряд економить на пенсіонерах - це ганьба для держави.

"Це ганьба. Пенсіонери, які очікували, що згідно бюджетного розпису з 1 березня будуть перераховані пенсії, відчувають себе обманутими. Коли збільшують виплати силовикам і практично заморожують пенсії - це будівництво поліцейської держави з бідним населенням", - наголосив політик.

Співголова фракції опозиціонерів зазначив, що причиною ситуації, що склалася, є провал економічної політики уряду.

"Це, знаєте, така остання крапля цього уряду грантоїдів, аферистів і лицемірів - вони показали своє справжнє обличчя. Вони загралися у політичні речі і не звертали уваги на економічну ситуацію в державі. В результаті - в бюджеті просто немає коштів", - підкреслив Юрій Бойко.

Довідково:

Згідно Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсії повинні автоматично переглядатися щорічно. Розмір індексації визначається наступним чином: 50% зростання середньої зарплати в попередньому році "плюс" 50% інфляції за попередній рік. Отже, пенсії мали бути проіндексовані на 10%.

За розрахунками експертів, на індексацію пенсій у 2020 році потрібно близько 30 млрд грн. Але через заморожування підвищення зарплат Пенсійний фонд фактично позбавлений необхідного ресурсу. Також скорочені дотації з Державного бюджету - якщо у 2019 р. Пенсійний фонд отримав 182 млрд грн, то у цьому передбачено 172,5 млрд. Тобто коштів на індексацію пенсій в бюджеті Пенсійного фонду не передбачено взагалі.

Близько 83% пенсіонерів отримують пенсію до 4 тис. грн, що нижче фактичного прожиткового мінімуму.

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