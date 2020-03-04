підписатися на розсилку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
  • Новини
  • Політика
  • Судова влада
  • Коломойський через Голосіївський райсуд допомагає Костянтину Кулику повернутися до правоохоронних органів, – ЗМІ
04 березня 2020, середа, 13:55 155
Судова влада 2020-03-04T15:15:03+02:00
Українські Новини
Коломойський через Голосіївський райсуд допомагає Костянтину Кулику повернутися до правоохоронних органів, – З

Коломойський через Голосіївський райсуд допомагає Костянтину Кулику повернутися до правоохоронних органів, – ЗМІ

Сергій Паламаренко
Костянтин Кулик, Ігор Коломойський
Костянтин Кулик. Фото: kp.ua
Костянтин Кулик. Фото: kp.ua

Скандального колишнього прокурора Костянтина Кулика готують для повернення в правоохоронні органи. Для цього справу про його незаконному збагаченні намагаються повернути з Вищого антикорупційного суду на розгляд в Голосіївський районний суд м. Києва, де він може отримати виправдальне рішення.

Про це повідомило інтернет-видання ZN.ua, посилаючись на розслідування "Політ Кулика: хто повертає скандального екс-прокурора у правоохоронці".

За інформацією видання, 5 березня в Апеляційному суді Києва розглядатиметься питання про зворотну передачу справи Костянтина Кулика про незаконне збагачення з Вищого антикорупційного суду (ВАКС) в Голосіївський райсуд Києва.

"Для самого Костянтина Кулика ситуація виглядає таким чином, що Голосіївський суд - це можливість отримати виправдувальний вирок, а значить і можливість займати високі пости з широкими повноваженнями в правоохоронних структурах. Розгляд справи в ВАКС, за всіма прогнозами, принесе експрокурора обвинувальний вирок і закриття можливості працювати в правоохоронних структурах. Таке рішення суду дискредитує роботу Костянтина Кулика на посаді прокурора і ставить під сумнів об'єктивність висунутих їм підозр і звинувачень з ряду кримінальних справ і осіб, проти яких він працював. Особливо враховуючи той факт, що список переслідуваних прокурором Куликом практично ідентичний списку ворогів олігарха Ігоря Коломойського", - наголошується в розслідуванні.

На це вказують й інші експерти. У Центрі протидії корупції, у своєму пості ще від 14 січня 2019 року звинувачували Голосіївський райсуд у навмисному затягуванні розгляду справи Костянтина Кулика. У коментарі "РБК-Україна" експерт центру Андрій Савін, говорячи про перспективи Кулика відновитися на посаді заявив, що у Центрі протидії корупції не вірять в такий варіант розвитку подій.

"Це малоймовірно. Він не пройшов переатестацію, що за законом є умовою для подальшого перебування на службі. Швидше за все, що він буде і далі використовувати свої зв'язки в судах, щоб отримувати вигідні їй рішення. Але поновитися в старій посаді – навряд чи", - додав у коментарі "РБК-Україна" Савін.

Однак, вже з'являлася інформація, що Кулик може отримати посаду в Службі безпеки України, і враховуючи його прагнення "відбілитися" через рішення суду, він може претендувати на посади в правоохоронних органах. Особливо враховуючи можливу відставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

Більше новин про: Костянтин Кулик Ігор Коломойський

Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус
Сьогодні Рябошапка відзвітує перед Радою
Новини
Правоохоронний комітет рекомендує Раді визначитися з проектом постанови про висловлення недовіри до Рябошапки 15:42
"Слуга народу" проведе збори за участю Зеленського та Шмигаля перед позачерговим засіданням Ради 15:31
Голова департаменту в КМДА та тренер збірної з фехтування: що відомо про Вадима Гутцайта, який може стати міністром спорту 15:30
Коронавірусом заразився чиновник Євросоюзу 15:24
Новим прем'єром може стати Шмигаль: що про нього відомо 15:15
більше новин
3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада" 16:05
Міністра фінансів і главу митниці потрібно відправляти у відставку, - нардеп Холодов 20:34
Програму Зеленського з будівництва доріг загрожують зірвати "тендерні тролі", - ЗМІ 11:11
ЗМІ знайшли в ДАБК київських Бонні і Клайд: закоханих запідозрили у схемах, здирництві та корупції 13:25
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту стали, - експерти 12:45
більше новин
3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада" 16:05
Приїде на високу температуру: через коронавірус змінять правила виклику "швидкої" та лікаря 12:45
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
Може однофамілець подав, — пресслужба Гончарука заперечує інформацію про позов проти Разумкова 20:52
Боротьба з підробними ліками: Дубілет пропонує застосувати спеціальний 2D-код 12:10
більше новин
Комітет держвлади рекомендує Раді прийняти відставку Гончарука
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok