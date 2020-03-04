ЗМІ знайшли в ДАБК київських Бонні і Клайд: закоханих запідозрили у схемах, здирництві та корупції

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04 березня 2020, середа, 13:25 369
Суспільство 2020-03-04T14:00:01+02:00
Українські Новини
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Ірина Дорофейчук
Будівництво, Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА, Оксана Попович, Андрій Євдокименко
Оксана Попович та Андрій Євдокименко Фото: golos.ua
Оксана Попович та Андрій Євдокименко Фото: golos.ua

Офіс Генпрокурора та СБУ розслідують кримінальну справу за фактом корупції у Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА. Як повідомляє Голос.иа у провадженні фігурують перший заступник директора департаменту Оксана Попович та інспектор будівельного нагляду Андрій Євдокименко.

За даними Голос.иа, Попович і Євдокименко перебувають у романтичних стосунках і діють спільно. У грудні минулого року в департаменті приходили обшуки. Підставою слідчих дій стали "системні зловживання посадових осіб..., спрямовані на створення штучних проблем для суб'єктів господарської діяльності при виконанні будівельних робіт".

Раніше Оксана Попович фігурувала у скандалі навколо незаконного будівництва у Подільському районі, коли керівництво гаражного кооперативу "Барвінок" захопило прилеглі до кооперативу земельні ділянки для комерційної забудови. Керівниця перешкоджати незаконному будівництву відмовилася. У той же період Андрія Євдокименко запідозрили в спробі рейдерства і тиску на легальних забудовників. Разом з колегою Каташинским Євдокименко, переплутавши адресу перевірки, вдерлися на територію приватного підприємства. Інспектори стали вести себе агресивно і погрожувати керівнику, на місце навіть довелося викликати поліцію. Пізніше з'ясувалося, що чиновники перебували у стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння.

Як йдеться у матеріалі, Євдокименко діє від імені Попович і має "карт-бланш": "За допомогою Євдокименка вона передає свої вимоги щодо хабарів забудовникам, озвучує "таксу" за видачу дозволів, збирає данину і тероризує незаконними перевірками незгодних".

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