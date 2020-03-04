У розпал коронавірусу "слуга народу" Радуцький залишив Україну без марлевих масок, - Білецький

В Україні зафіксований перший випадок зараження коронавірусом. І головне зараз питання - чи готова наша держава до спалаху епідемії. Ліків не існує, амбулаторії не готові, лікарі не забезпечені тестами. А найпростіший засіб запобігання поширенню вірусу - марлеві маски - не знайти в жодній аптеці країни, бо їх заздалегідь викупив і продав у Китай "слуга народу" Радуцький.

Про це лідер політичної партії "Національний Корпус" Андрій Білецький розповів у своєму відеоблозі на Youtube.

"Ліків на цей час не існує, амбулаторії не готові, лікарі не забезпечені. Тестів декілька сотень тисяч на 37-ми мільйонну країну. Але є простий, хоч і не стовідсотковий засіб запобігання поширенню вірусу. Це - марлева маска. Але чому в аптеках України сьогодні не знайти звичайної марлевої маски? Тому що у нас є підприємливі люди, які встигли їх викупити та продати в Китай. Наприклад, пан Радуцький. За інформацією ЗМІ, він купив 28 млн масок і продав їх з наваром 188 млн грн. Проблема одна, що тепер їх немає в Україні, коли сюди прийшов китайський вірус", - заявив Білецький.

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Політик повідомив, що спекуляцію Михайла Радуцького, який по суті зрадив національні інтереси та вчинив злочин проти своєї держави, уже розслідує СБУ. Але справедливого покарання, вважає Білецький, не буде. Головна причина в тому, що Радуцький - наближена до Зеленського особа, а нинішня очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька - його протеже, яка, очевидно, знала про дії Радуцького і ніяк не відреагувала.

"Команді президента треба було не займатися Інстаграм-війною з коронавірусом, а просто заспокоїти свого підприємливого дружка. Таких Радуцьких, які розпродали всі маски в країні. Зараз вже весна у розпалі. Пам'ятаю, що вся країни була завішана бордами "Прийде весна - саджати будемо". У Мілані заарештували цілу групу людей, які спекулювали медичними масками. Чи буде так в Україні - навряд чи", - прокоментував Білецький.