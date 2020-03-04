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  • У розпал коронавірусу "слуга народу" Радуцький залишив Україну без марлевих масок, - Білецький
04 березня 2020, середа, 10:29 364 Відео
Політика 2020-03-04T11:00:03+02:00
Українські Новини
У розпал коронавірусу "слуга народу" Радуцький залишив Україну без марлевих масок, - Білецький

У розпал коронавірусу "слуга народу" Радуцький залишив Україну без марлевих масок, - Білецький

Тетяна Зотова
Національний корпус, Слуга народу, Андрій Білецький, Михайло Радуцький, Захисні маски
Андрій Білецький. Фото: Українське Фото
Андрій Білецький. Фото: Українське Фото

В Україні зафіксований перший випадок зараження коронавірусом. І головне зараз питання - чи готова наша держава до спалаху епідемії. Ліків не існує, амбулаторії не готові, лікарі не забезпечені тестами. А найпростіший засіб запобігання поширенню вірусу - марлеві маски - не знайти в жодній аптеці країни, бо їх заздалегідь викупив і продав у Китай "слуга народу" Радуцький.

Про це лідер політичної партії "Національний Корпус" Андрій Білецький розповів у своєму відеоблозі на Youtube.

"Ліків на цей час не існує, амбулаторії не готові, лікарі не забезпечені. Тестів декілька сотень тисяч на 37-ми мільйонну країну. Але є простий, хоч і не стовідсотковий засіб запобігання поширенню вірусу. Це - марлева маска. Але чому в аптеках України сьогодні не знайти звичайної марлевої маски? Тому що у нас є підприємливі люди, які встигли їх викупити та продати в Китай. Наприклад, пан Радуцький. За інформацією ЗМІ, він купив 28 млн масок і продав їх з наваром 188 млн грн. Проблема одна, що тепер їх немає в Україні, коли сюди прийшов китайський вірус", - заявив Білецький.

Політик повідомив, що спекуляцію Михайла Радуцького, який по суті зрадив національні інтереси та вчинив злочин проти своєї держави, уже розслідує СБУ. Але справедливого покарання, вважає Білецький, не буде. Головна причина в тому, що Радуцький - наближена до Зеленського особа, а нинішня очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька - його протеже, яка, очевидно, знала про дії Радуцького і ніяк не відреагувала.

"Команді президента треба було не займатися Інстаграм-війною з коронавірусом, а просто заспокоїти свого підприємливого дружка. Таких Радуцьких, які розпродали всі маски в країні. Зараз вже весна у розпалі. Пам'ятаю, що вся країни була завішана бордами "Прийде весна - саджати будемо". У Мілані заарештували цілу групу людей, які спекулювали медичними масками. Чи буде так в Україні - навряд чи", - прокоментував Білецький.

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