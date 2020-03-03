Міністра фінансів і главу митниці потрібно відправляти у відставку, - нардеп Холодов

Про це він заявив у кулуарах ВР журналістам NEWSONE, передає Цензор.НЕТ.

"Міністра фінансів однозначно потрібно змінювати. Минулого року був величезний недобір до бюджету і в січні-лютому 2020 року цей тренд також має місце. Але якщо податкова в лютому показала позитивний результат, то робота митниці залишається великою проблемою", - зазначив Холодов. Також політик вважає, що рішення про об'єднання Міністерства економіки та агропромислового розвитку було помилкою, і цю помилку потрібно виправити. "З чисто управлінської точки зору у нас вийшло громіздке міністерство, яким складно управляти. І якість його роботи залишає бажати кращого. Завдання Милованова як менеджера зробити так, щоб його міністерство досягало запланованих результатів. Сам по собі він досить професійний менеджер, і система роботи, яку він спробував вибудувати в міністерстві і з депутатами, мені здається нормальною".

Коментуючи призначення нового прем'єр-міністра, депутат зазначив, що його пріоритетом має стати антикризова стратегія уряду з акцентом на економічному блоці.

"Я підтримаю такого кандидата на посаду прем'єр-міністра, який зможе запропонувати антикризову програму роботи Кабміну й організувати роботу так, щоб вона була виконана. Акцент потрібно зробити на фінансово-економічному блоці - Мінфін, Мінекономрозвитку, митниця, податкова", - сказав Холодов.

Відповідаючи на запитання про те, чи варто призначати в Кабмін чиновників із політичним досвідом, Холодов сказав, що робота Уряду за останні півроку показала, що "нові кадри не обов'язково означають ефективність, а старі - це не завжди погано. Ситуація в країні кризова, і в такій ситуації правильно призначити такого прем'єр-міністра, який має відповідний і управлінський, і політичний досвід".

Холодов також висловив сподівання, що сьогодні на засіданні його фракція отримає звіт нинішнього Кабміну, а також заслухає кандидатів на посади в Уряді.

"Я б хотів побачити дискусію і поставити питання потенційним міністрам. Після цього ми зможемо вирішити, голосувати за їхні кандидатури чи продовжувати пошуки", - додав він.