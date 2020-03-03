підписатися на розсилку
24.45 24.94
27.05 27.78
˟
03 березня 2020, вівторок, 18:23 224
Верховна Рада і партії 2020-03-03T19:00:01+02:00
Українські Новини
Шість років тому ми припинили спробу сепаратистів створити Одеську народну республіку, - нардеп Гончаренко

Шість років тому ми припинили спробу сепаратистів створити Одеську народну республіку, - нардеп Гончаренко

Ярина Вацяк
Олексій Гончаренко. Фото: прес-служба депутата
Олексій Гончаренко. Фото: прес-служба депутата

Народний депутат України Олексій Гончаренко пригадав, як шість років назад проросійські активісти намагалися захопити Одеську обласну раду та створити Одеську народну республіку. Про це він написав у своєму Facebook та виклав відео з сепаратистом Антоном Давидченком, який наразі переховується на території Російської Федерації.

"6 років тому кожен зробив свій вибір. 3 березня 2014-го в Одесі намагалися повторити донецький сценарій. Під будівлею держадміністрації та облради люди, які співпрацювали напряму з Сурковим та керівництвом Росії, організували мітинг і хотіли змусити Одеську облраду проголосувати за створення Одеської народної республіки. В той день я з голосу в облраді вніс поправку, щоб проголосувати проти введення будь-яких іноземних військ в Україну. І облрада підтримала цю поправку. 81 за. Це був перший формальний крок проти російської агресії в Одесі. В той день, спочатку ми були у меншості, але все ж таки вигнали Давидченко та його проросійську компанію з зали Одеської обласної ради. Згодом всю будівлю ради взяли в облогу люди Давидченка, керовані Кремлем. Але потім, вже десь по обіді, на площі почали збиратися одесити, які з прапорами України обступили привезених тітушок і не давали їм нічого зробити. Ввечері Давидченко здався і зі своїми людьми відступив від будівлі ОДА. На цьому російська весна закінчилася в Одесі. І я дуже гордий за кожного, хто тоді прийшов і стояв біля будівлі, за кожного депутата, який виступив проти того, щоб Одеса перетворилася на незрозумілу республіку", — написав Гончаренко.

Нагадаємо, 3 березня 2014 року біля Одеської ОДА відбулися сутички. Місцеві проросійські активісти підготували проєкт рішення обласної ради про створення так званої Одеської народної республіки. Проєкт представив натовпу лідер місцевих сепаратистів Антон Давидченко. З трибуни його прогнали троє проукраїнських депутатів облради на чолі з Олексієм Гончаренком.

Більше новин про:

Симптоми коронавірусу в українця з'явилися через тиждень після подорожі по Італії
На концепцію "розкрутки" Шевченківської премії Бородянський витратить стільки ж, скільки отримають усі її номінанти
Новини
Страви в їдальні Верховної Ради
У їдальні Верховної Ради з'явилося пісне меню: ціни та фото страв 18:54
Шість років тому ми припинили спробу сепаратистів створити Одеську народну республіку, - нардеп Гончаренко 18:23
Через коронавірус Китай евакуює своїх громадян з Ірану 18:19
У Чернівцях через коронавірус почнуть дезінфікувати маршрутки і тролейбуси 18:18
Прорив трубопроводу на мосту Патона. Скріншот: YouTube/ibntoxa
У Києві 200 будинків залишилися без води та опалення через прорив на мосту Патона 18:15
більше новин
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої 15:38
Гончарук розповів про деталі зустрічі з Єрмаком 13:22
Необхідно знайти замість Гончарука людину, яка впорається з економічними викликами, – журналістка 13:26
Главою Пенітенціарної служби можуть призначити губернатора часів Януковича, - ЗМІ 12:35
У березні відбудуться дві сесії пробного ЗНО 12:53
більше новин
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої 15:38
3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада" 16:05
Приїде на високу температуру: через коронавірус змінять правила виклику "швидкої" та лікаря 12:45
КС напередодні кадрових питань в Раді розгляне законність люстрації 11:55
В Україні чотирьох людей перевіряють на коронавірус, — МОЗ 13:56
більше новин
Гончарук дозволив головам держкомпаній отримувати зарплату більшу, ніж у Трампа
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok