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03 березня 2020, вівторок, 17:32 167
Вибори 2020-03-03T18:45:02+02:00
Українські Новини
Зняття з виборів кандидата від "Слуги народу" у 179 окрузі – це спроба влади зберегти обличчя, – експерт

Зняття з виборів кандидата від "Слуги народу" у 179 окрузі – це спроба влади зберегти обличчя, – експерт

Ірина Дорофейчук
Вадим Карасьов, Слуга народу, Виборчий округ №179
Вадим Карасьов. Фото: znaj.ua
Вадим Карасьов. Фото: znaj.ua

Зняття кандидата від "Слуги народу" з передвиборної гонки по 179 округу – це пряме ураження всієї "Зе-команди".

Про це заявив політолог Вадим Карасьов в на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

На його думку, влада намагається зберегти обличчя.

"Зняття кандидата від "Слуги народу" з передвиборної гонки по 179 округу – це пряма поразка всієї "Зе-команди". Нагадаю, минулого тижня за опитуванням Соціологічної групи "Рейтинг", колишня губернатор Юлія Світлична випереджала кандидата від "Зе-команди" Вікторію Алєксєйчук у понад 5 разів (62,3% проти 12,5%). Влада дала задню, намагаючись зберегти обличчя", – зазначив Карасьов.

Він також наголосив, що якщо восени на місцевих виборах "слуги народу" не продемонструють характер, на владу очікує кінець у турборежимі.

"Ми бачили, як Зеленський та команда вміють переконливо вигравати. Зараз ми побачили, як вони вміють переконливо програвати. Але ми ще жодного разу не бачили, як вони вміють боротися та переламувати ситуацію, яка складається не на їхню користь", – написав політолог.

На місцях побачили, вважає експерт, що зі «слугами» можна та потрібно боротися.

"Очікую найближчим часом активізації політичних проектів, які відчули запах "крові та страху" влади на місцевих виборах", – підсумував Вадим Карасьов.

Нагадаємо, кандидат від партії "Слуга народу" Вікторія Алєксєйчук вирішила припинити участь у передвиборній кампанії у 179 окрузі на Харківщині. Її рішення підтримала Вища рада партії, назвавши лідера передвиборної гонки Юлію Світличну "справді досвідченим управлінцем з конкретними успішними кейсами".

Як повідомлялося раніше, за останнім опитуванням Соціологічної групи "Рейтинг", колишня губернатор Юлія Світлична випереджала кандидата від "Слуги народу" Вікторію Алєксєйчук у понад 5 разів (62,3% проти 12,5%).

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