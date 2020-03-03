Програму Зеленського з будівництва доріг загрожують зірвати "тендерні тролі", - ЗМІ

Корупційні схеми в дорожньому будівництві і "тендерний тролінг" - подача численних необґрунтованих скарг на умови і результати дорожніх тендерів - ставлять під загрозу реалізацію програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" вартістю 113 млрд. грн. Журналісти програми "Гроші" на "1 + 1" показали траси, які вже постраждали від такого "троллінгу" і озвучили ключові схеми.

На одній з недавніх нарад з питань дорожнього будівництва Володимир Зеленський прямо звернувся до Антимонопольного комітету (орган оскарження з питань державних закупівель) з проханням передавати правоохоронним органам інформацію про компанії, основним завданням яких є блокування тендерів.

Як яскравий приклад "тендерного троллінгу" журналісти привели траси "Кропивницький-Миколаїв", "Нікополь-Дніпро", "Кривий Ріг-Дніпро", будівництво і ремонт яких свого часу було заблоковано через скарги компаній "Полтавабудцентр" і "Миколаївбудцентр ". Обидві фірми, як і ще десятки інших схожих, належать скандальному підприємцю Араіку Амірханяну, якого неодноразово затримували правоохоронні органи, в тому числі, і за тендерні махінації.

"Хитрі ділки йдуть на тендери тільки для того, щоб попсувати нерви конкурентам і затягти час. В результаті добросовісні дорожники замість ремонтів не вилазять з Антимонопольного комітету. Таким чином тролі підігрують конкурентам, а можуть і взагалі вимагати гроші за відсутність проблем", - йдеться в сюжеті програми.

За оцінками президента Національної асоціації шляховиків Тараса Сиротинського, через затримки, спровокованих "тролями", щорічно від 4 до 7 млрд грн. коштів, виділених на будівництво доріг, були використані неефективно. Він додав, що тільки компанії Амірханяна подали близько 400 скарг в АМКУ.

За слова голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, сьогодні у відомстві розробили уніфіковану документацію, яка не дозволить "тендерним троллям" зривати дорожні роботи. "Сьогодні кожна служба автодоріг виписує власні умови конкурсів, а більше різних правил - більше плутанини і більше приводів для скарг. Повинен бути єдиний шаблон з мінімумом дірок для тролів", - наголошується в сюжеті.

Крім того, нові правила знімуть ще одну загрозу - дрібні компанії, які беруться за великі проекти і впоратися з завданнями не можуть. Зокрема, журналісти продемонстрували кілька прикладів, коли компанія, яка виграла тендер на 500 млн грн., знаходиться в приміщенні ательє з пошиття одягу, а інша взагалі є лише посередником між держбюджетом і субпідрядниками. При цьому якість доріг залишає бажати кращого.

"Якщо ми шукаємо компанію, яка буде працювати на міжнародній трасі, вона повинна мати відповідний досвід", - зазначив Кубрак.

За словами голови Всеукраїнської дорожньої асоціації, яка виступає проти нових правил "Укравтодору", Артема Гриненка, до нього звертаються багато компаній з досвідом 5-10 років, які не відповідають новій документації. Журналісти навели приклад одного з ключових членів асоціації - компанії "ВВВ Монтаж", яка ремонтує дороги на Рівненщині і виграла тендерів на 440 млн грн., при цьому користується великою лояльністю замовників - 12 км дороги ремонтують вже три роки.

Кубрак обіцяє, що нові правила не дозволять впливати на перемогу на тендері владним "покровителям" будівельних компаній.