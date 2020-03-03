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03 березня 2020, вівторок, 10:22 312
Верховна Рада і партії 2020-03-03T10:28:46+02:00
Українські Новини
Недопустимо, щоб суд скасував закон про люстрацію, – Нацкорпус вийшов на протест

Недопустимо, щоб суд скасував закон про люстрацію, – Нацкорпус вийшов на протест

Надежда Комендантова
Люстрація, Нацкорпус, Закон про люстрацію

Прихильники "Національного Корпусу" вийшли на акцію протесту під будівлю Конституційного суду, де сьогодні розглядатиметься можливість скасування закону про люстрацію. Націоналісти заявили, що не допустить реваншу і повернення у владу екс-регіоналів, причетних до вбивств на Майдані.

Про це повідомляється в телеграм-каналі партії "Національний Корпус".

На думку патріотів, скасування люстрації лобіює чинна влада, щоб мати можливість призначити в уряд та на інші державні посади людей часів Януковича.

“Реваншу не буде! 3 березняКонституційний суд України продовжить розглядати питання щодо закону про люстрацію, який передбачає, що певні чиновники часів Януковича не можуть обіймати посади у державних органах влади. "Національний Корпус" виходить на протест проти скасування закону про люстрацію та проти повернення на вищі державні посади в Україні відвертих ворогів та агентів кремлівського впливу, що готує нам “зелена влада” в колаборації з рештками Партії регіонів”, – сказано у телеграм-каналі політсили.

Акція “Ні реваншу” стартувала о 9:00. Станом на зараз під стінами КСУ вже зібралося близько трьох сотень людей. До мітингуючих також приєднався лідер “Нацкорпусу” Андрій Білецький.

Нагадаємо, що вже цього тижня Верховна Рада розглядатиме питання про відставку Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Серед найбільш імовірних кандидатів на його посаду ЗМІ називають колишнього першого віце-прем’єра в уряді Азарова і колишнього керівника центрального штабу “Партії регіонів” та члена уряду Азарова.

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