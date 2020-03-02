Україні варто вивчити британський досвід впровадження RAB-тарифів, — міжнародний експерт

У перспективі найближчих років Україну очікує зростання споживання електроенергії, що тягне за собою необхідність модернізації мереж і впровадження стимулюючого тарифоутворення. Про це британський експерт в сфері економіки та енергетики Нік Батлер повідомив на міжнародному форумі Ukrainian Energy Forum, передає delo.

"Дуже важливо, щоб Україна зробила все, щоб залучати інвестиції в постачання електроенергії та в інфраструктуру", — заявив Батлер.

В якості прикладу Батлер привів Великобританію, де стимулююче тарифоутворення (або RAB-тарифи) використовуються як у сфері розподілу електроенергії, так і в системі водопостачання.

Впровадження стимулюючого тарифоутворення дозволило суттєво покращити безпеку та безаварійність систем: "Це дозволило компаніям інвестувати, адже потрібні великомасштабні початкові капіталовкладення", — розповів Батлер.

Нік Батлер підкреслив, що впроваджені в інфраструктуру мереж RAB-тарифи приносять блага для споживачів. Вони можуть бути впевнені, що платять за реальні поліпшення інфраструктури.

"Представникам українського бізнесу, уряду та національного регулятора було б корисно вивчити досвід Великобританії, приїхати і подивитися, як це було зроблено і пояснити споживачам в Україні, як працює RAB і які вигоди з нього можна витягнути. Я б хотів, щоб ви приїхали і запитали людей у Великобританії. Я думаю, що вони дадуть вам дуже позитивний відгук. RAB-тариф спрацював добре і переписав систему в Лондоні. Він допоміг трансформувати водопостачання, компанії змогли оновити дуже старі труби, які використовувалися з ХІХ століття", — розповів Нік Батлер.

Нагадаємо, згідно з даними НКРЕКП в середньому зношеність мереж в Україні становить 80%. НКРЕКП розглядає можливість переходу на стимулююче тарифоутворення з 2012 року, і станом на 2020 рік воно досі не введено.