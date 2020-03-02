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02 березня 2020, понеділок, 19:58 22
Силові структури 2020-03-02T22:30:03+02:00
Українські Новини
У Святошинському районі столиці школяр влаштував різанину в сім'ї

У Святошинському районі столиці школяр влаштував різанину в сім'ї

Ольга Фандорина
Школа, Поножовщина, Нацполіція, Агресія підлітків
Місце злочину. Фото: https://www.facebook.com/pol.kyivregion
Місце злочину. Фото: https://www.facebook.com/pol.kyivregion

У Києво-Святошинському районі 14-річний школяр намагався вбити рідну тітку, її 4-річного сина і свою маму. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області у понеділок, 2 березня.

Підліток проживав разом з родичами окремо від матері оскільки ходив у приватний навчальний заклад неподалік.

Вчора між родичами відбулася чергова сварка, тоді у зловмисника виник злочинний умисел. Хлопець узяв кухонний ніж і накинувся на свою тітку - завдав її удар ножем в груди, пізніше зловмисник переключився на 4-річного двоюрідного брата, якому також наніс численні ножові поранення і на мати кривдника, якій родичка встигла повідомити про злочин. Хлопець намагався вдарити ножем і рідну матір, а потім втік.

Поліція оперативно встановила місцезнаходження нападника. Зараз він затриманий, вирішується питання про обрання запобіжного заходу та оголошення підозри. Постраждалі родичі знаходяться в реанімаційному відділенні лікарні з численними ножовими пораненнями, їх стан стабільно важкий. На місці події поліцейські вилучили знаряддя злочину - ножі та сокиру.

Нагадаємо, в минулому році в школі в Черкасах отруїлися невідомою речовиною більше 50 чоловік.

Поліція не змогла встановити причину.

Після кількох випадків отруєння дітей у школах, Міносвіти порадило керівництву навчальних закладів посилити охорону та пропускний режим.

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