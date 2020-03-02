Звільнена Зеленським екс-чиновниця проти методики "Укравтодору" з проведення тендерів, – ЗМІ

Звільнена після вироку суду за антикорупційною статтею колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (АМКУ) Агія Загребельська та її громадська організація "Ліга антитраста" виступатимуть проти підготовленої Державним агентством автомобільних доріг ("Укравтодор") методики проведення дорожніх тендерів.

Про це повідомило інтернет-видання "Дело.ua".

Нагадаємо, постановою Солом'янського районного суду міста Києва від 08.02.2019 у справі №760/31723/18 держуповноважена АМКУ Агія Загребельська визнана винною в скоєнні адміністративного правопорушення, що пов'язане з корупцією (ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Зазначене судове рішення набрало чинності 25 березня 2019 року. Таке правопорушення є прямою підставою для звільнення з держслужби, і саме тому 5 липня 2019 року Президент України Володимир Зеленський звільнив Загребельську із займаної посади.

Раніше ЗМІ писали, що виступаючи проти нової методики на стороні скандальних "тендерних тролів" - компаній, що підконтрольні Араіку Амірханяну, а також на стороні пов'язаної з Амірханяном Всеукраїнської дорожньої асоціації, Загребельська намагається заморозити програму Президента Зеленського щодо масштабного будівництва і ремонту автодоріг України.

"Один з "секретів успіху" Амірханяна - масоване оскарження будь-яких програних торгів та "свої люди" в АМКУ - останній інстанції, в якій оскаржуються результати тендерів. Скарги розглядають постійні колегії, до складу яких довгий час входила держуповноважена АМКУ Агія Загребельська. Компанії Амірханяна "Полтавабудцентр" і "Миколаївбудцентр" лише за період 2018-2019 років направили до АМКУ більше 500 скарг, 80% яких були задоволені", - наголошується в одному з матеріалів.

Зокрема, одними лише зусиллями приватного підприємства (ПП) "Полтавабудцентр" було заблоковано дорожнє будівництво на суму не менше 6 млрд гривень у Львівській, Полтавській, Херсонській, Хмельницькій, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Харківській, Кіровоградській, Сумській областях. А товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Миколаївбудцентр" в одній лише Полтавської області зуміло заблокувати 4 тендери відразу на 2,5 млрд гривень.

Організація "Ліга антітраста" вже готується виступити з доповіддю на організованому Всеукраїнською дорожньої асоціацією круглому столі. Крім того, на сайті "Наші гроші", який редагує співзасновник "Ліги антитраста" Юрій Ніколов, вже почали з'являтися публікації, в яких дії "Укравтодору" оцінюються як організація "картелю" з найбільших учасників тендерів на будівництво та ремонтні роботи на автодорогах. При цьому про Амірханяна та його компанії видання згадує виключно в позитивному або нейтральному ключі, і навіть публікувало його відкритий лист у відповідь на затримання та звинувачення з боку Служби безпеки України у фінансуванні підриву конституційного ладу.