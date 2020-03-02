3.03.20 11:30 Прес-конференція:"Презентація проекту Народної Конституції України за редакцією В.П. Нечипорука"

3 березня 2020 року, об 11:30 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Презентація проекту Народної Конституції України за редакцією В.П. Нечипорука".

Організатор: Президія Вищої Ради Народних зборів України (Віче, Постійно діючий Всеукраїнський референдум).

Cпікер:

Нечипорук Володимир Павлович, голова Президії Вищої Ради Народних зборів України, автор Народної конституції України, автор Постійно діючого Всеукраїнського референдуму, народний депутат України III та IV скликань, доктор юридичних наук, доктор філософії, академік, професор, заслужений юрист України.

Під час події відбудеться презентація проекту Народної Конституції України(основного Закону України – прямої дії) - основою, якої є те, що кожен дієздатний громадянин України представляє особисто: свою віру, владу, землю, любов – без представників і посередників.

Постійно діючий Всеукраїнський референдум – інструментарій, який дає можливість усім громадянам України особисто, постійно представляти свою віру, владу, землю, любов – без представників (депутатів усіх рівнів, владних чиновників, ВРУ, Президентів тощо) і посередників різного роду церков.

На проекти Народної Конституції України і Постійно діючого Всеукраїнського референдуму зареєстровано авторське право згідно Закону України.

Основні положення проекту Народної Конституції України:

кожен громадяднин України отримує право на законодавчі ініціативи;

народний Парламент України створює Національний Банк природних ресурсів України, який заберзпечує щомісячні виплати за рахунок здачі в оренду природних ресурсів України, право власності на землю, надра та всі природні ресурси належать виключно українцям, а селянам для ведення господарства надаються в оренду безкоштовно 20 соток;

за участь в роботі всі члени Народного парламенту України отримують щомісячні виплати в сумі не менше 7000грн., а діти від народження до повноліття - 3000грн.;

кожен член Народного Парламенту України отримує право на придбання, зберігання та носіння для самозахисту нарізної короткоствольної вогнепальної зброї тощо.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх